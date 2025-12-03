Ile wynosi mediana wynagrodzeń brutto wg GUS

W czerwcu 2025 r., w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wzrosła nominalnie o 9,7 proc., natomiast w stosunku do maja 2025 wzrosła o 0,8 proc. Wyniosła 7 138,25 zł.

W czerwcu 2025 r. w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto wyniosła 4 666,00 zł.

W czerwcu 2025 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4 666,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 13 750,00 zł (decyl dziewiąty).

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce wg GUS

Z kolei przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w czerwcu 2025 r. wyniosło 8 766,10 zł i w stosunku do czerwca ubiegłego roku wzrosło nominalnie o 8,8 proc., natomiast w stosunku do maja 2025 r. wzrosło o 1,0 proc. (PAP Biznes)