IMGW ostrzega: Wyjątkowo fatalne warunki na drogach w weekend

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sobotę prognozowane jest zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, na południowym wschodzie okresami rozpogodzenia. Na zachodzie kraju deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem, w centrum i na południowym zachodzie marznący deszcz, powodujący gołoledź - głównie w pasie od Pomorza i Warmii, przez Wielkopolskę, po Dolny Śląsk. Na wschodzie miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, a lokalnie także śniegu. Na południu kraju początkowo mgły, ograniczające widzialność do 100 m, w ciągu dnia w wielu miejscach silne zamglenia, a wieczorem na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna w centrum i rejonach podgórskich od minus 1 st. C do 2 st. C, na wschodzie od 1 do 5 st. C, na zachodzie kraju i nad morzem od 2 do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, lokalnie na południu słaby, zmienny.

Noc i niedziela. Nawet do -10 st. C

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu kraju miejscami rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza w centrum Polski słabe opady deszczu i mżawki, także marznące i powodujące gołoledź. Na wschodzie możliwe słabe opady śniegu. Miejscami mgły, lokalnie marznące i osadzające szadź, ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od minus 7 st. C na południu, około minus 2 st. C w centrum i na wschodzie, do 2 st. C, 4 st. C na południowym wschodzie i na zachodzie kraju. Na terenach podgórskich, lokalnie około minus 10 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, na wschodzie i południu kraju słaby, zmienny.

W niedzielę zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami głównie w centrum i na zachodzie kraju. Na południu okresami rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu i mżawki. Na południu i wschodzie kraju przed południem mgły, ograniczające widzialność miejscami do 100 m, a w ciągu dnia w wielu miejscach silne zamglenia. Wieczorem na południu ponownie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 600 m. Temperatura maksymalna przeważnie od 1 st. C do 5 st. C, lokalnie na zachodzie i południowym wschodzie do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, na wschodzie przeważnie wschodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie całkowite i duże z z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Miejscami opady deszczu lub mżawki. W pasie od Sudetów, poprzez Wielkopolskę, po Kujawy i Pomorze Gdańskie marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Marznąca mżawka wystąpi również lokalnie na południu kraju. W Sudetach powyżej 800 m n.p.m. słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie, w centrum i na południu kraju mgły, miejscami marznące i osadzające szadź, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od minus 3 st. C na południu, około 0 st. C na większości obszaru, do 4 st. C na wschodzie kraju i nad morzem. Na terenach podgórskich, lokalnie około minus 8 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków południowych, na południu kraju słaby, zmienny.

IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami - większość z nich obowiązuje do niedzieli, 30 listopada i obejmują one częściowo województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, i dolnośląskie.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.