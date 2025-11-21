Gdzie obowiązują alerty RCB?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący trudnych warunków pogodowych, jakie w piątek i sobotę mają wystąpić na Podkarpaciu i w Małopolsce. W ostrzeżeniu przesłanym do mieszkańców wskazano, że w najbliższych dniach mogą pojawić się intensywne opady śniegu, powodujące śliskość na jezdniach i chodnikach. Alert RCB został aktywowany dla powiatu gorlickiego w Małopolsce oraz dla kilku powiatów Podkarpacia: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego, a także dla miasta Krosna.

Instytucja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza wśród kierowców poruszających się po lokalnych drogach. Do komunikatu przyłącza się również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który prognozuje gwałtowne pogorszenie warunków na południu kraju.

Prognoza IMGW: kiedy spadnie śnieg i gdzie będzie najzimniej

Synoptycy zapowiadają, że pierwsza strefa opadów wkroczy nad Polskę w nocy z czwartku na piątek. Najmocniej mają one dać się we znaki w regionach podgórskich, gdzie słupki termometrów spadną nawet do –3°C. Na północy kraju temperatury będą nieco wyższe, oscylując w okolicach 2°C.

Jako pierwsze, około godziny 3 rano, wejdą w życie ostrzeżenia dla Małopolski. Kilka godzin później, od 5:00, wyższy – drugi – stopień alarmu zacznie obowiązywać na obszarach Bieszczadów i Beskidu Niskiego. IMGW informuje, że w trakcie dnia alerty mogą być rozszerzane w miarę przemieszczania się strefy opadów na wschód, a ich zakres może ulegać zmianom. Dodatkowo dla zachodnich województw wprowadzono ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem, obowiązujące od północy do wczesnych godzin porannych w piątek.

Prognoza pogody na piątek i sobota pod śniegiem: przewidywane opady i utrudnienia

Piątek przyniesie intensywne opady śniegu zwłaszcza w południowo-wschodniej części Lubelszczyzny. Na północnych krańcach kraju możliwe będą przelotne opady mieszane.

Noc z piątku na sobotę również zapowiada się niespokojnie. Na południowym wschodzie prognozowane są ciągłe opady śniegu i całkowite zachmurzenie. Biała pokrywa może pojawić się w niemal całej wschodniej części Polski, natomiast nad morzem niewykluczony jest deszcz ze śniegiem. W zachodnich regionach tworzyć się będą gęste mgły, ograniczające widzialność nawet do około 200 metrów.