Była już rozbudowa agentury wpływu, sztucznie podsycana presja migracyjna, podpalenia obiektów handlowych, cyberataki, przenikanie dronów do naszej przestrzeni powietrznej. Dywersja na torach wpisuje się w ten schemat – jako następny element tzw. wojny kognitywnej, do której Rosja jest świetnie przygotowana pod względem teoretycznym i praktycznym.

Eksperci od dawna przestrzegali, że nasilenie różnych działań asymetrycznych w Europie będzie tym większe, im wyraźniej będą malały szanse Putina na sukces klasycznej akcji militarnej w Ukrainie. A także: im mocniej zajrzy mu w oczy widmo ruiny budżetowej. Dezinformacja i dywersja są bowiem znacznie tańsze niż wysyłanie kolejnych brygad na front, nie mówiąc już o masowej produkcji zaawansowanych technologicznie rakiet i samolotów.