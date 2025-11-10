Koalicja PiS–Konfederacja? Polacy podzieleni w ocenach

W najnowszym sondażu Opinia24 dla RMF FM zapytano Polaków, czy „koalicja PiS z Konfederacją byłaby dobra dla Polski”. Autorzy badania wskazali, że tylko co czwarty respondent (25 proc.) ocenił taki układ jako „zdecydowanie” lub „raczej” korzystny dla Polski.

Odmiennego zdania jest 47 proc. respondentów, w tym 32 proc. uważa, że byłaby to koalicja „zdecydowanie” niekorzystna, a 15 proc. wskazało, że „raczej” nie byłaby ona korzystna dla Polski. 29 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

W badaniu wskazano, że największe poparcie dla takiej koalicji wyrażają wyborcy PiS - aż 69 proc. z nich jest „za”, w tym 23 proc. deklaruje dla niej zdecydowane poparcie. Układ ten popiera również 43 proc. wyborców Konfederacji.

„Wysoki odsetek zwolenników sojuszu można także zauważyć wśród osób, które w ostatnich wyborach prezydenckich głosowały na Karola Nawrockiego (56 proc. w I turze, 49 proc. w II turze) oraz Sławomira Mentzena (49 proc. w I turze)” - wskazano.

Kto przeciwny sojuszowi PiS i Konfederacji? Seniorzy i mieszkańcy dużych miast

Z badania wynika również, że zdecydowany sprzeciw wobec koalicji PiS i Konfederacja wyrażają natomiast osoby po 60. roku życia (54 proc. przeciwników), respondenci z wyższym wykształceniem (53 proc.) oraz mieszkańcy największych miast, liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców (57 proc.).

Do propozycji częściej przychylne są kobiety niż mężczyźni (27 proc. do 23 proc.). Popiera ją także 33 proc. osób między 25 a 29 rokiem życia, podczas gdy wśród seniorów powyżej 60. roku życia wskaźnik ten wynosi 22 proc.

„Osoby z wykształceniem podstawowym i średnim są bardziej skłonne poprzeć koalicję (27-30 proc.) niż respondenci z wyższym wykształceniem (18 proc.)” - wskazano w badaniu.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-5 listopada 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski, dobranej pod względem płci, wieku, wykształcenia i regionu zamieszkania. Sondaż zrealizowano z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).