Czerwona nota Interpolu jest jednym z najmocniejszych narzędzi międzynarodowych organów ścigania. Informuje wszystkie państwa świata, że konkretna osoba jest niebezpiecznym przestępcą, którego należy zatrzymać i przygotować do ekstradycji. Polskie służby przypominają, że taki komunikat dotyczy podejrzanych o najpoważniejsze kategorie czynów: zabójstwa, oszustwa, rozboje czy handel narkotykami.

Z tym ostatnim powiązano Krystiana Brzezińskiego, znanego jako Jongmen. Z opisu opublikowanego przez Interpol wynika, że zarzuty dotyczą obrotu dużymi ilościami środków odurzających.

Dubaj – bezpieczna przystań bezpieczna przystań dla przestępców

Raper od kilku lat mieszka w Dubaju. To oznacza, że — przynajmniej na ten moment — nie grozi mu zatrzymanie przez polskie służby. Jednak czerwona nota zmienia sytuację w skali globalnej. Jeśli tylko przekroczy granicę kraju współpracującego z Interpolem, może zostać natychmiast zatrzymany.

Sam artysta w rozmowie z serwisem Kryminalna Polska przyznał, że liczy się z takim scenariuszem. — Jest ta czerwona nota. Oczywiście jak będę gdziekolwiek zatrzymany tutaj na miejscu, będą musieli skierować mnie do aresztu i tam będę czekał na proces — powiedział.

To jedna z niewielu jego publicznych wypowiedzi po ujawnieniu informacji o międzynarodowych poszukiwaniach.

Zarzuty narkotykowe i pytania o VAT. Jongmen odpowiada

Raper odniósł się także do pojawiających się od lat w przestrzeni publicznej wątków dotyczących rzekomych wyłudzeń podatku VAT. W jego ocenie medialne spekulacje mijają się z prawdą.

— Jeżeli chodzi o sprawę VAT-owską, to nie wiem, o co chodzi, bo nie mam w ogóle żadnych informacji od moich mecenasów, żeby jakiekolwiek postępowanie w mojej sprawie było prowadzone przez jakąkolwiek jednostkę w Polsce — stwierdził.

To ważne oświadczenie, bo od miesięcy pojawiały się publikacje sugerujące jego możliwy udział w procederze wyłudzeniowym. Jak wynika z wypowiedzi rapera, on sam nie otrzymał żadnej formalnej informacji potwierdzającej istnienie takiego śledztwa.

Co jeszcze ujawni Jongmen?

W przestrzeni publicznej dostępne są jedynie urywki rozmowy, której Jongmen udzielił. Całość ma zostać opublikowana w formie dłuższego materiału z zapowiadanymi wyjaśnieniami dotyczącymi okoliczności sprawy i zarzutów formułowanych pod jego adresem.

Na razie wiadomo jedynie, że raper zamierza szerzej odnieść się do tematu zarówno międzynarodowych poszukiwań, jak i pojawiających się wątków pobocznych – w tym podatkowych. To właśnie te zapowiedzi sprawiają, że wywiad już teraz budzi ogromne zainteresowanie.

Co dalej? Areszt i ekstradycja

Wystawienie czerwonej noty nie oznacza automatycznego zatrzymania osoby poszukiwanej, ale znacząco ogranicza jej swobodę. Każdy lot, każda podróż i każde działanie poza Dubajem może wiązać się z ryzykiem przewiezienia do aresztu i przygotowania do ekstradycji. Jongmen podkreślił to sam, mówiąc o realnej groźbie zatrzymania.