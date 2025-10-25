Według sobotniego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, 44,5 proc. Polaków ocenia działalność ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka negatywnie, a 34,8 proc. – pozytywnie.

W szczegółach 17 proc. respondentów oceniło pracę ministra „zdecydowanie pozytywnie”, a 17,8 proc. – „raczej pozytywnie”. Negatywną ocenę wystawiło łącznie 44,5 proc. badanych, w tym 32,5 proc. „zdecydowanie negatywnie” i 12 proc. „raczej negatywnie”. Co piąty respondent (20 proc.) nie miał zdania w tej sprawie.

Wśród wyborców koalicji rządzącej dominują opinie pozytywne – 68 proc. oceniło działalność ministra korzystnie, w tym 37 proc. „zdecydowanie pozytywnie” i 31 proc. „raczej pozytywnie”. Negatywnie oceniło ją jedynie 13 proc. tych wyborców.

W elektoracie opozycji (PiS i Konfederacja) przeważają natomiast oceny negatywne – 70 proc., z czego 59 proc. „zdecydowanie negatywnie” i 11 proc. „raczej negatywnie”. Pozytywnie o działalności ministra wypowiedziało się 17 proc. tych wyborców (7 proc. „zdecydowanie”, 10 proc. „raczej” pozytywnie).

Wśród wyborców pozostałych partii najczęściej padała odpowiedź „trudno powiedzieć” – wskazało ją 44 proc. ankietowanych. Pozytywnie działalność ministra oceniło 18 proc., w tym 4 proc. „zdecydowanie pozytywnie”, a negatywnie – 38 proc., w tym 24 proc. „zdecydowanie negatywnie”.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 10–13 października 2025 r. metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.