Awaria Alior Banku 7 listopada 2025 – klienci zgłaszają problemy z logowaniem

W piątek, 7 listopada 2025 roku, klienci Alior Banku zaczęli masowo informować o utrudnieniach w korzystaniu z usług bankowych. Jak wynika z danych publikowanych w serwisie DownDetector, problemy techniczne pojawiły się po godzinie 14:30 i z każdą minutą przybywało zgłoszeń dotyczących niedostępności bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Problemy mają charakter ogólnokrajowy.

Nie działa aplikacja Alior Mobile ani bankowość internetowa

Część osób nie ma możliwości sprawdzenia salda, historii transakcji ani wykonania przelewu. Aplikacja Alior Mobile nie otwiera się lub zawiesza tuż po uruchomieniu.

W wielu przypadkach podczas próby logowania pojawia się komunikat: "System jest chwilowo niedostępny. Obecnie prowadzimy prace serwisowe. Aplikacja Alior Mobile jest niedostępna. Pracujemy nad przywróceniem prawidłowego działania systemów. Przepraszamy za wszelkie niedogodności". Nie wiadomo, co z płatnościami kartą.

Alior Bank milczy. Kiedy system zacznie działać?

Na razie Alior Bank nie opublikował oficjalnego komunikatu w mediach społecznościowych ani na stronie internetowej. Nie wiadomo też, jak długo potrwa usuwanie awarii. W przeszłości podobne problemy trwały od kilkudziesięciu minut do kilku godzin.