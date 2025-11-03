W poniedziałek na platformie Facebook klienci Play z różnych rejonów Polski zgłaszali nieprawidłowości związane z działaniem sieci operatora. Z komentarzy internautów wynika, że problemy dotyczyły braku możliwości realizacji połączeń głosowych, wysyłania wiadomości SMS czy dostępu do internetu.

- Potwierdzam, że mierzyliśmy się z utrudnieniami w naszej sieci mobilnej. Sytuacja wraca już do normy. Przepraszamy klientów za te utrudnienia - przekazało w odpowiedzi na pytanie PAP biuro prasowe Play.

Play informuje na swojej stronie internetowej, że obsługuje ponad 13,3 miliona klientów komórkowych i ponad 2 mln abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji. (PAP)