Sześć wariantów nowej S7. Który przebieg trasy wybierze GDDKiA?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaprezentowała sześć propozycji przebiegu nowego odcinka drogi ekspresowej S7, który ma połączyć Kraków z Myślenicami. Długo wyczekiwana inwestycja ma odciążyć zatłoczoną zakopiankę – jedną z najbardziej obciążonych tras w Polsce.

Nowy odcinek S7 ma rozpocząć się na autostradzie A4 – pomiędzy węzłami Kraków Południe i Kraków Wieliczka – i kończyć za Myślenicami. Na potrzeby analiz projektanci sprawdzili aż 3288 możliwych przebiegów trasy, a do dalszych prac i konsultacji skierowano sześć wariantów.

Droga S7 Kraków–Myślenice połączy autostradę A4 z Beskidami

Wśród analizowanych lokalizacji węzłów początkowych znalazły się: Kraków Łagiewniki, planowane Kraków Tuchowska i Kraków Blacharska, a także Kraków Bieżanów i Niepołomice. Ostatecznie najkorzystniejsze okazały się rozwiązania zlokalizowane między Łagiewnikami a Blacharską. Z kolei na południu końcowy odcinek drogi planowany jest w rejonie Myślenic i Stróży, przy czym najkorzystniejszy wariant zakłada ominięcie Myślenic od zachodu, co pozwoli ograniczyć liczbę wyburzeń i zminimalizować ingerencję w zabudowę.

Spośród pierwotnych 50 analizowanych propozycji, do dalszych prac wybrano osiem wariantów – po dwa dla czterech kluczowych węzłów: Łagiewniki, Tuchowska, Blacharska i Bieżanów. Ostatecznie do konsultacji skierowano sześć tras, oznaczonych literami A–F.

Każdy z wariantów zakłada od 20 do 50 proc. długości poprowadzonej w tunelach lub na estakadach. Długość nowych odcinków to od 23 do 25 km, a łączny koszt inwestycji szacuje się na 3,5–3,9 mld zł.

Tunel, estakady i miliardy złotych. Wariant A trasy najwyżej oceniony

Najwyżej ocenionym przez projektantów jest wariant A, rozpoczynający się na węźle Łagiewniki i biegnący w kierunku Świątnik Górnych, Sieprawia i Myślenic. Zakłada on budowę siedmiu tuneli o łącznej długości 6,2 km oraz czterech węzłów drogowych. Szacowany koszt inwestycji w tym wariancie to ok. 3,5 mld zł.

Nowa S7 odciąży zakopiankę

Po zakończeniu inwestycji krakowski ring drogowy stanie się w pełni kompletny: ruch będzie rozprowadzany na autostradę A4 w kierunku zachodnim i wschodnim, na S7 na północ oraz – dzięki nowej trasie – na południe w kierunku gór. Nowa S7 ma zapewnić kierowcom szybkie, bezpieczne i przewidywalne podróże, a mieszkańcom – mniejszy hałas i lepsze warunki komunikacyjne wzdłuż dzisiejszej zakopianki.

Konsultacje społeczne w sprawie S7. Głos zabiorą mieszkańcy Małopolski

W najbliższych miesiącach rozpoczną się spotkania informacyjne i konsultacje społeczne. Łącznie zaplanowano trzy etapy dialogu z mieszkańcami – dwa poprowadzi GDDKiA, a jeden Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.