Autostrada A1. Remont "newralgicznego odcinka"

"Dzisiaj jak wszyscy, musieliśmy bardzo zwolnić, żeby dojechać żywymi. Podjęliśmy decyzję o znalezieniu dodatkowych środków, tak aby naprawa tej drogi stała się faktem i to w najbliższych miesiącach, żebyśmy nie czekali na to kolejne lata" - powiedział Donald Tusk podczas konferencji w Euroterminalu w Sławkowie, odnosząc się do fragmentu autostrady A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami.

Chodzi o 16-kilometrowy odcinek, na którym w ubiegłym roku wprowadzono ograniczenia prędkości do 80 km/h ze względu na silne pofałdowanie nawierzchni. Przyczyną nierówności, zgodnie z wcześniejszą ekspertyzą naukowców Politechniki Śląskiej, jest pęcznienie jednego z materiałów użytych w konstrukcji drogi.

"Podjęliśmy decyzję, że natychmiast przystępujemy do remontu autostrady A1. W tym roku ogłoszony zostanie przetarg na remont tego newralgicznego odcinka, ponieważ musimy skończyć z wybojami, które nie przynoszą chluby. Bardzo się dziwię, że przez osiem lat nasi poprzednicy nic z tym nie zrobili" - powiedział szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak, który zabrał głos po wystąpieniu premiera.

"Kto nie zna autostrady A2 między Łodzią i Warszawą? Tam się po prostu nie da jechać"

Minister wskazał, że planowane są również remonty i rozbudowy innych odcinków autostrad, co ma doprowadzić do zlikwidowania tzw. wąskich gardeł.

"Kto nie zna autostrady A2 między Łodzią i Warszawą? Tam się po prostu nie da jechać. Już mamy gotowe zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wreszcie między Łodzią a Warszawą będzie trzeci i czwarty pas - coś, na co ludzie czekali" - powiedział minister. Dodał, że podobne rozbudowy planowane są koło Wrocławia, na odcinku między Katowicami a Krakowem, wyremontowany ma zostać również odcinek między Pyrzowicami a Piekarami.

Minister podkreślił, że resort ma na te inwestycje przewidziane środki finansowe, a przetargi zostaną ogłoszone w tym roku. "Czas najwyższy skończyć z tym, na co ktoś nie znajdował żadnej recepty" - powiedział Klimczak.