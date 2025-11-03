„Patrzymy obiektywnie, piszemy odpowiedzialnie” – to nie tylko nasze credo, ale fundament, na którym przez lata budowaliśmy zaufanie Czytelników do Dziennika Gazety Prawnej. Dziś, w obliczu dynamicznych zmian, chcemy tę misję rozwijać w nowych odsłonach, dając Państwu jeszcze więcej sprawdzonych, pogłębionych informacji i analiz, w formie, która odpowiada współczesnym potrzebom.

AI i cyfrowa rewolucja – DGP nie pozostaje w tyle

Świat przyspieszył. Technologia, sztuczna inteligencja, cyfrowa rewolucja – to wszystko zmienia nasze życie, pracę, sposób komunikacji. DGP nie pozostaje w tyle. Dostosowujemy się do tych zmian, nie tracąc przy tym naszej tożsamości. Szybka informacja to dziś internet, aplikacje, produkty cyfrowe. Chcemy się rozwijać równolegle w dwóch światach: tradycyjnym i cyfrowym. Gazeta, która przez lata była źródłem profesjonalnej wiedzy, przechodzi transformację. Zmierzamy w stronę formatu bardziej analitycznego, oferując pogłębione treści z zakresu prawa, podatków, gospodarki, a także najważniejszych spraw dotyczących państwa, ustroju i geopolityki.

Ktoś powiedział, że w świecie nowych technologii rok trwa dziś trzy miesiące. To prawda. Dlatego DGP integruje się z naszymi portalami i serwisami internetowymi – już wkrótce zobaczą Państwo ich nową odsłonę. Chcemy, by Czytelnik miał nie tylko komfort wyboru nośnika, ale też dostęp do treści uzupełniających się nawzajem: pogłębionych analiz, archiwów, danych czy raportów. Papier i cyfrowe wydania będą ze sobą zintegrowane, tworząc spójną, nowoczesną ofertę.

Wprowadzamy też ważną zmianę – przywracamy dział opinii. DGP będzie mocniej uczestniczyć w debacie publicznej, zabierając głos w sprawach kluczowych dla państwa, prawa i gospodarki. Nawiązujemy tym samym do najlepszych wzorców światowych mediów, które od dekad mają wydzielone sekcje na komentarze redakcyjne, opinie zewnętrznych autorów i felietony – blisko strony tytułowej.

Nie interesuje nas powierzchowne komentowanie bieżących wydarzeń politycznych. Stawiamy na głębię, analizę, fachowe spojrzenie – bez wchodzenia w podziały i spory, które toczą się dziś w Polsce. Zachowujemy zdrowy dystans, zgodnie z naszym credo właśnie: „Patrzymy obiektywnie, piszemy odpowiedzialnie”.

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Obok naszych komentatorów redakcyjnych, oddajemy łamy znanym publicystom, ekspertom i autorytetom, którzy będą dzielić się z Państwem swoją oceną rzeczywistości. Ta wielowymiarowość i głębokie spojrzenie – jestem o tym przekonany – będą dodatkowym atutem i wartością dla Czytelników i użytkowników DGP, zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej.

Nasza linia redakcyjna pozostaje niezmienna: obiektywizm, rzetelność, profesjonalizm i nieangażowanie się po żadnej ze stron sporów. Jesteśmy największym polskim dziennikiem prawno-gospodarczym.

Opieramy się na tradycyjnych wartościach, wspieramy wolny rynek, chcemy być głosem biznesu, ale także wzmacniać funkcjonowanie firm i administracji fachową wiedzą.

Pragniemy być źródłem codziennej informacji dla liderów, zarządów firm i ich kadr, administracji, samorządów, prawników i wielu innych grup, które potrzebują wiedzy na najwyższym poziomie. Na naszych łamach nie zabraknie też obszerniejszych analiz politycznych i geopolitycznych oraz najważniejszych wydarzeń omówionych równie profesjonalnie.

Zapraszam do codziennej lektury!