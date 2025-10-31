Wśród autorów nowego działu znalazły się znane i cenione nazwiska ze świata prawa, ekonomii, mediów i nauki. Do zespołu Dziennika Gazety Prawnej dołączają m.in.: prof. Ewa Łętowska, wybitna prawniczka i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; Jacek Chwedoruk, finansista i dyrektor biura inwestycyjnego Rothschild & Co Polska; dr Anna Kwiatkowska, ekspertka ds. Niemiec z Ośrodka Studiów Wschodnich; Jacek Żakowski, publicysta i dziennikarz; Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka i szefowa Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP; dr Paweł Musiałek, politolog, publicysta i prezes Klubu Jagiellońskiego; Grażyna Piotrowska-Oliwa, menedżerka i była prezes PGNiG, obecnie członkini Rady Dyrektorów Pepco Group N.V.; oraz Filip Memches, dziennikarz i publicysta.

Lista nie jest zamknięta – jak zapowiada redakcja, Opinie DGP będą się stale rozwijać, a do grona autorów będą dołączać kolejni eksperci z różnych dziedzin życia publicznego.

„Chcemy, by DGP było miejscem różnych punktów widzenia”

Szef nowo powstałego działu, Marcin Kube, podkreśla, że misją projektu jest zbudowanie przestrzeni dla zróżnicowanych, ale zawsze merytorycznych głosów:

– Chcemy, by Dziennik Gazeta Prawna był miejscem, w którym spotykają się różne punkty widzenia – merytoryczne, odważne i oparte na wiedzy. Naszym celem jest podnoszenie jakości debaty publicznej oraz dostarczanie czytelnikom, prenumeratorom i subskrybentom opinii ekspertów w najważniejszych dyskusjach – mówi Kube.

Nowy dział ma być odpowiedzią na wyraźną potrzebę odbiorców, którzy coraz częściej szukają analiz i komentarzy wyjaśniających złożone procesy polityczne, gospodarcze i społeczne w sposób rzetelny i pozbawiony emocji.

„Patrzymy obiektywnie, piszemy odpowiedzialnie”

O idei stojącej za rozwojem działu opinii mówi również Tomasz Pietryga, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej:

– Stworzenie działu opinii to realizacja naszej strategii. Chcemy wzmocnić wpływ gazety oraz jej serwisów na debatę publiczną, zabierając głos w kluczowych dla państwa sprawach. W ten sposób nawiązujemy do rozwiązań stosowanych od dekad w wielu światowych mediach, które mają wydzielone sekcje – blisko strony tytułowej – na komentarze redakcyjne, opinie zewnętrznych autorów i felietony.

Pietryga zaznacza, że DGP nie zamierza uczestniczyć w bieżących sporach politycznych:

– Nie interesuje nas płytkie komentowanie bieżących wydarzeń politycznych, lecz głębsze, bardziej analityczne i fachowe spojrzenie na rzeczywistość – bez wchodzenia w podziały i spory, które toczą się obecnie w Polsce. Chcemy zachować do nich zdrowy dystans, zgodnie z naszym credo: „Patrzymy obiektywnie, piszemy odpowiedzialnie”.

Eksperci w centrum debaty publicznej

Zdaniem redakcji, Opinie DGP mają stać się przestrzenią, w której nauka, prawo, ekonomia i polityka spotykają się w ramach rzeczowej rozmowy. W czasach dezinformacji i nadmiaru emocjonalnych przekazów redakcja chce postawić na merytoryczny głos ekspertów, który pomoże odbiorcom zrozumieć rzeczywistość.

– Rozwój działu opinii to kolejny krok w umacnianiu pozycji DGP jako medium opiniotwórczego. W czasach nadmiaru informacji szczególnie ważne jest, by oferować głos ekspertów, którzy pomagają zrozumieć rzeczywistość – zaznacza Marcin Krawczak, wiceprezes zarządu Infor PL SA.

Nowy dział ma pełnić rolę nie tylko opiniotwórczą, ale także edukacyjną – wyjaśniać procesy, które wpływają na życie obywateli, i inspirować do merytorycznej dyskusji o przyszłości Polski i Europy.

Opinie dostępne w papierze i online. DGP idzie w stronę premium

Dział Opinie DGP będzie dostępny zarówno w tradycyjnym wydaniu papierowym, jak i w rozbudowanej formie cyfrowej – w serwisie DGP. Redakcja zapowiada też cykle tematyczne, debaty eksperckie i komentarze wideo, które mają przyciągnąć nowych odbiorców i wzbogacić ofertę treści premium.

Dzięki temu Dziennik Gazeta Prawna planuje jeszcze silniej zaistnieć w przestrzeni debaty publicznej jako platforma łącząca świat nauki, biznesu i mediów – z dala od politycznych emocji, bliżej rzetelnej analizy i faktów.