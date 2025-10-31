- Biedronka wydłuża godziny otwarcia 31 października. Do której dziś czynne sklepy?
- Lidl – godziny otwarcia przed Wszystkimi Świętymi 2025
- Aldi wydłuża godziny otwarcia 31 października 2025
- Carrefour, Auchan, Kaufland, Netto i Dino – godziny otwarcia 31 października
- Czy sklepy będą otwarte 1 listopada (Wszystkich Świętych)?
- Niedziela 2 listopada 2025 – czy będzie handlowa?
- Gdzie zrobisz zakupy w weekend (1-2 listopada)? Żabka, stacje i sklepy osiedlowe
- Harmonogram otwarcia sklepów 31 października – 2 listopada 2025 (tabela)
Zmiany w grafiku dotyczą niemal wszystkich największych sieci: od Biedronki i Lidla, przez Carrefour i Kaufland, po Aldi, Dino i Auchan. Natomiast Żabka i stacje paliw będą jednymi punktami, gdzie w weekend kupimy pieczywo, mleko czy znicze.
Biedronka wydłuża godziny otwarcia 31 października. Do której dziś czynne sklepy?
Sieć Biedronka poinformowała, że od poniedziałku 27 do piątku 31 października ponad 3 tysiące sklepów będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30, a niektóre placówki – nawet do północy. Zmiana obowiązuje w całym kraju i ma na celu umożliwienie klientom spokojnych zakupów przed okresem, w którym większość sklepów będzie zamknięta.
W komunikacie sieci czytamy: „Dłuższe otwarcie sklepów w tym tygodniu jest szczególnie istotne, ponieważ w nadchodzący weekend placówki handlowe będą nieczynne” – przekazał Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny makroregionu Biedronki.
Dla klientów to ostatni dzień na zakupy w pełnym zakresie – sobota i niedziela to dwa dni z rzędu bez handlu.
Lidl – godziny otwarcia przed Wszystkimi Świętymi 2025
Sieć Lidl Polska zachowuje standardowe godziny pracy, jednak w wielu lokalizacjach 31 października sklepy będą czynne do godziny 22:00, a w niektórych – nawet dłużej. Warto pamiętać, że Lidl różnicuje godziny pracy w zależności od miasta i lokalizacji: sklepy wolnostojące zwykle działają od 6:00 do 22:00, natomiast te w galeriach handlowych – od 8:00 do 21:30.
Sieć przypomina, że aktualne godziny każdej placówki można sprawdzić w zakładce „Znajdź sklep” na stronie Lidl.pl lub w aplikacji mobilnej. W praktyce oznacza to, że w większości miast – od Warszawy i Krakowa po Wrocław i Poznań – klienci zrobią zakupy jeszcze do późnych godzin wieczornych.
Aldi wydłuża godziny otwarcia 31 października 2025
Supermarkety Aldi Polska również zdecydowały się na wydłużenie pracy przed Wszystkich Świętych. W piątek 31 października większość sklepów sieci będzie czynna od godziny 6:00 aż do 23:00, czyli godzinę dłużej niż zwykle. Wyjątkiem mogą być jedynie placówki znajdujące się w galeriach handlowych, które nie mogą wydłużyć czasu pracy z przyczyn regulaminowych.
Jak podkreśla przedstawicielka sieci, „to doskonała okazja, by klienci mogli nabyć znicze, kwiaty i produkty sezonowe przed Dniem Wszystkich Świętych”. Warto więc odwiedzić Aldi wcześniej – w weekend sklepy będą już zamknięte.
Carrefour, Auchan, Kaufland, Netto i Dino – godziny otwarcia 31 października
Największe hipermarkety i supermarkety reagują na zwiększony ruch:
- Carrefour – większość sklepów czynna 6:00–22:00, pojedyncze placówki w galeriach do 21:00.
- Auchan – hipermarkety działają 7:30–22:00, bez zmian w harmonogramie.
- Kaufland – sklepy otwarte 6:00–22:00, niektóre duże lokalizacje dłużej.
- Netto i Dino – godziny otwarcia 6:00–23:00.
Warto pamiętać, że sklepy w centrach handlowych mogą zakończyć sprzedaż wcześniej – zależnie od zarządców galerii.
Czy sklepy będą otwarte 1 listopada (Wszystkich Świętych)?
Nie – 1 listopada (sobota) to dzień ustawowo wolny od pracy, objęty zakazem handlu. Zgodnie z ustawą z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, duże sklepy i galerie będą zamknięte.
Wyjątki stanowią małe sklepy rodzinne, Żabki (jeśli za ladą stoi właściciel) oraz stacje paliw. Za złamanie zakazu grozi kara od 1 tys. do 100 tys. zł, a przy uporczywym naruszaniu – nawet ograniczenie wolności.
Niedziela 2 listopada 2025 – czy będzie handlowa?
Niestety nie. 2 listopada to niedziela niehandlowa, co oznacza, że sklepy dużych sieci pozostaną zamknięte drugi dzień z rzędu. W listopadzie nie ma ani jednej niedzieli handlowej – pierwsza taka przypadnie dopiero 7 grudnia 2025. Dla klientów oznacza to konieczność zrobienia zakupów wcześniej – dziś (31 października) to ostatnia szansa na większe zakupy.
Gdzie zrobisz zakupy w weekend (1-2 listopada)? Żabka, stacje i sklepy osiedlowe
Jeśli w sobotę lub niedzielę zabraknie pieczywa, mleka albo zniczy – pozostają tylko sklepy działające w trybie wyjątkowym:
- Żabka – decyzję o otwarciu podejmuje franczyzobiorca; wiele punktów działa całodobowo.
- Stacje paliw – czynne przez całą dobę, z podstawowym asortymentem spożywczym.
- Sklepy osiedlowe – jeśli sprzedawcą jest właściciel lub członek rodziny, mogą działać mimo zakazu. Warto wcześniej sprawdzić lokalne godziny, bo różnią się nawet w obrębie tego samego miasta.
Harmonogram otwarcia sklepów 31 października – 2 listopada 2025 (tabela)
|Data
|Dzień tygodnia
|Handel
|31 października (piątek)
|Dłużej czynne (Biedronka, Aldi, Lidl)
|✅
|1 listopada (sobota)
|Wszystkich Świętych
|❌
|2 listopada (niedziela)
|Niedziela niehandlowa
|❌
|3 listopada (poniedziałek)
|Handel wraca do normy
|✅
Podstawa prawna
- Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305)
- Kodeks pracy, art. 130 § 2 – dzień wolny za święto przypadające w sobotę
