Zmiany w grafiku dotyczą niemal wszystkich największych sieci: od Biedronki i Lidla, przez Carrefour i Kaufland, po Aldi, Dino i Auchan. Natomiast Żabka i stacje paliw będą jednymi punktami, gdzie w weekend kupimy pieczywo, mleko czy znicze.

Biedronka wydłuża godziny otwarcia 31 października. Do której dziś czynne sklepy?

Sieć Biedronka poinformowała, że od poniedziałku 27 do piątku 31 października ponad 3 tysiące sklepów będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30, a niektóre placówki – nawet do północy. Zmiana obowiązuje w całym kraju i ma na celu umożliwienie klientom spokojnych zakupów przed okresem, w którym większość sklepów będzie zamknięta.

W komunikacie sieci czytamy: „Dłuższe otwarcie sklepów w tym tygodniu jest szczególnie istotne, ponieważ w nadchodzący weekend placówki handlowe będą nieczynne” – przekazał Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny makroregionu Biedronki.

Dla klientów to ostatni dzień na zakupy w pełnym zakresie – sobota i niedziela to dwa dni z rzędu bez handlu.

Lidl – godziny otwarcia przed Wszystkimi Świętymi 2025

Sieć Lidl Polska zachowuje standardowe godziny pracy, jednak w wielu lokalizacjach 31 października sklepy będą czynne do godziny 22:00, a w niektórych – nawet dłużej. Warto pamiętać, że Lidl różnicuje godziny pracy w zależności od miasta i lokalizacji: sklepy wolnostojące zwykle działają od 6:00 do 22:00, natomiast te w galeriach handlowych – od 8:00 do 21:30.

Sieć przypomina, że aktualne godziny każdej placówki można sprawdzić w zakładce „Znajdź sklep” na stronie Lidl.pl lub w aplikacji mobilnej. W praktyce oznacza to, że w większości miast – od Warszawy i Krakowa po Wrocław i Poznań – klienci zrobią zakupy jeszcze do późnych godzin wieczornych.

Aldi wydłuża godziny otwarcia 31 października 2025

Supermarkety Aldi Polska również zdecydowały się na wydłużenie pracy przed Wszystkich Świętych. W piątek 31 października większość sklepów sieci będzie czynna od godziny 6:00 aż do 23:00, czyli godzinę dłużej niż zwykle. Wyjątkiem mogą być jedynie placówki znajdujące się w galeriach handlowych, które nie mogą wydłużyć czasu pracy z przyczyn regulaminowych.

Jak podkreśla przedstawicielka sieci, „to doskonała okazja, by klienci mogli nabyć znicze, kwiaty i produkty sezonowe przed Dniem Wszystkich Świętych”. Warto więc odwiedzić Aldi wcześniej – w weekend sklepy będą już zamknięte.

Carrefour, Auchan, Kaufland, Netto i Dino – godziny otwarcia 31 października

Największe hipermarkety i supermarkety reagują na zwiększony ruch:

Carrefour – większość sklepów czynna 6:00–22:00 , pojedyncze placówki w galeriach do 21:00.

– większość sklepów czynna , pojedyncze placówki w galeriach do 21:00. Auchan – hipermarkety działają 7:30–22:00 , bez zmian w harmonogramie.

– hipermarkety działają , bez zmian w harmonogramie. Kaufland – sklepy otwarte 6:00–22:00 , niektóre duże lokalizacje dłużej.

– sklepy otwarte , niektóre duże lokalizacje dłużej. Netto i Dino – godziny otwarcia 6:00–23:00.

Warto pamiętać, że sklepy w centrach handlowych mogą zakończyć sprzedaż wcześniej – zależnie od zarządców galerii.

Czy sklepy będą otwarte 1 listopada (Wszystkich Świętych)?

Nie – 1 listopada (sobota) to dzień ustawowo wolny od pracy, objęty zakazem handlu. Zgodnie z ustawą z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, duże sklepy i galerie będą zamknięte.

Wyjątki stanowią małe sklepy rodzinne, Żabki (jeśli za ladą stoi właściciel) oraz stacje paliw. Za złamanie zakazu grozi kara od 1 tys. do 100 tys. zł, a przy uporczywym naruszaniu – nawet ograniczenie wolności.

Niedziela 2 listopada 2025 – czy będzie handlowa?

Niestety nie. 2 listopada to niedziela niehandlowa, co oznacza, że sklepy dużych sieci pozostaną zamknięte drugi dzień z rzędu. W listopadzie nie ma ani jednej niedzieli handlowej – pierwsza taka przypadnie dopiero 7 grudnia 2025. Dla klientów oznacza to konieczność zrobienia zakupów wcześniej – dziś (31 października) to ostatnia szansa na większe zakupy.

Gdzie zrobisz zakupy w weekend (1-2 listopada)? Żabka, stacje i sklepy osiedlowe

Jeśli w sobotę lub niedzielę zabraknie pieczywa, mleka albo zniczy – pozostają tylko sklepy działające w trybie wyjątkowym:

Żabka – decyzję o otwarciu podejmuje franczyzobiorca; wiele punktów działa całodobowo.

– decyzję o otwarciu podejmuje franczyzobiorca; wiele punktów działa całodobowo. Stacje paliw – czynne przez całą dobę, z podstawowym asortymentem spożywczym.

– czynne przez całą dobę, z podstawowym asortymentem spożywczym. Sklepy osiedlowe – jeśli sprzedawcą jest właściciel lub członek rodziny, mogą działać mimo zakazu. Warto wcześniej sprawdzić lokalne godziny, bo różnią się nawet w obrębie tego samego miasta.

Harmonogram otwarcia sklepów 31 października – 2 listopada 2025 (tabela)

Data Dzień tygodnia Handel 31 października (piątek) Dłużej czynne (Biedronka, Aldi, Lidl) ✅ 1 listopada (sobota) Wszystkich Świętych ❌ 2 listopada (niedziela) Niedziela niehandlowa ❌ 3 listopada (poniedziałek) Handel wraca do normy ✅

Podstawa prawna