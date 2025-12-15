Nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2026 r.

Wiceminister zdrowia w poniedziałek na briefingu prasowym w MZ zaznaczyła, że kontynuacja refundacji nie jest technicznym procesem, ale to nowa decyzja o wysokokosztowych terapiach onkologicznych i chorobach rzadkich.

Kontynuowane w kolejnych latach będą m.in. terapie: Nexviadyme (awalglukozydaza alfa) – w chorobie Pompego, Kadcyla (trastuzumabum emtansinum) – w raku piersi, Spinraza (nusinersen) – w rdzeniowym zaniku mięśni (SMA), Venclyxto (venetoclaxum) – w białaczce limfocytowej, Jakavi (ruxolitinibum) – w nowotworach mieloproliferacyjnych, Padcev (enfortumabum vedotini) – w raku urotelialnym, Givlaari (givosiranum) – w ostrej porfirii wątrobowej, Jinarc (tolvaptanum) – w zwyrodnieniu wielotorbielowatym nerek, Epidyolex (cannabidiolum) – w zespole Lennoxa-Gastauta lub z zespołem Dravet, Epidyolex (cannabidiolum) – w napadach padaczkowych w przebiegu zespołu stwardnienia guzowatego.

MZ poinformowało, że od 1 stycznia 2026 r. objęto refundacją pierwsze odpowiedniki leków oryginalnych we wszystkich kategoriach dostępności refundacyjnej. Refundacja objęła midazolam stosowany w przedłużonych, ostrych napadach drgawkowych u dorosłych, bromek glikopironium stosowany w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, lewodopę i karbidopę – w chorobie i zespole Parkinsona.

Refundowany będzie także denosumab stosowany w osteoporozie, adrenalina – w reakcjach anafilaktycznych, trójtlenek arsenu – w ostrej białaczce promielocytowej, omalizumab – w ciężkiej postaci astmy, przewlekłej pokrzywce spontanicznej, eltrombopag – w leczeniu dzieci i dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną, denosumab – w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym, a także aflibercept – w wysiękowym zwyrodnieniu plamki żółtej związanym z wiekiem, cukrzycowym obrzęku plamki żółtej.

Lista leków refundowanych - 24 nowe terapie

Od 1 stycznia na listę leków refundowanych trafią 24 nowe, nowoczesne terapie, w tym 15 terapii nieonkologicznych i 9 onkologicznych – podało MZ.

W terapiach onkologicznych na liście refundacyjnej pojawią się: epkorytamab – w leczeniu od 3. linii dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego (choroba rzadka), brentuksymab vedotin – w leczeniu 1. linii dorosłych chorych na chłoniaka Hodgkina, tislelizumab (trzy terapie, w różnych liniach i skojarzeniach) – w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc, tislelizumab (trzy terapie, w różnych liniach i skojarzeniach) – w leczeniu chorych z rakiem przełyku, gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego, erybulina – w leczeniu dorosłych chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi.

W terapiach nieonkologicznych refundowane będą: rysdyplam – stosowany w rdzeniowym zaniku mięśni (nowa postać umożliwiająca wygodne dawkowanie; choroba rzadka), wielosiarczan sodowy pentozanu – w leczeniu zespołu bolesnego pęcherza, iptakopan – w leczeniu dorosłych pacjentów chorych na nocną napadową hemoglobinurię, rADAMTS13 (lek Adzynma finansowany w ramach Funduszu Medycznego – TLI) – to pierwsza enzymatyczna terapia zastępcza dla dzieci i dorosłych z wrodzoną zakrzepową plamicą małopłytkową (choroba rzadka).

Refundowany będzie także berotralstat – druga terapia profilaktyczna stosowana u chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (choroba rzadka), bimekizumab – w leczeniu dorosłych chorych na ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych, deksametazon – w leczeniu obrzęku plamki związanego z zakrzepami żył siatkówki, sotatercept – w terapii o nowym mechanizmie działania stosowanej w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego u pacjentów w klasie czynnościowej III.

W terapii aptecznej refundowany będzie m.in. nowy rodzaj opatrunku finansowany w leczeniu przewlekłych owrzodzeń, nowa dieta eliminacyjna w fenyloketonurii.

– Będziemy starać się znaleźć balans między wprowadzaniem terapii innowacyjnych i generycznych – powiedziała Kacperczyk.

Podkreśliła, że resort zdrowia nie planuje ograniczać dostępności darmowych leków dla seniorów i dzieci. Zaznaczyła jednocześnie, że MZ przeanalizuje listy tych leków. Powiedziała, że program jest obecnie bardzo rozbudowany i w wielu punktach się duplikuje. – Listy muszą być kształtowane w sposób mądry i sensowny – zaznaczyła.

MZ chce przeprowadzić kampanię, która będzie uwrażliwiać osoby korzystające z darmowych leków, aby przyjmowały przepisane preparaty i nie gromadziły ich. Kacperczyk zapowiedziała, że w przyszłym roku MZ przygotuje projekt nowelizacji ustawy o receptach, która uporządkuje także kwestię recept na darmowe leki dla dzieci i seniorów.

Wiceminister zdrowia zaznaczyła, że refundacja leków i polityka lekowa pokazują, że system finansowania ochrony zdrowia nie jest w zapaści. MZ podało, że w ostatnich dwóch latach koszt refundacji związanej z nowymi terapiami wzrósł z 8 mld zł w 2023 r. do blisko 13 mld zł w 2025 r.

W piśmie do Ministerstwa Finansów wysłanym w październiku resort zdrowia zaproponował oszczędności na ok. 10,4 mld zł, które zakładały m.in. korekty w wykazie darmowych leków.