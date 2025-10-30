W związku z koniecznością przeprowadzenia kluczowych prac modernizacyjnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, stacja Warszawa Centralna tymczasowo wstrzyma obsługę ruchu pasażerskiego. W okresie od 8 do 16 listopada bieżącego roku pociągi dalekobieżne nie będą zatrzymywały się na peronach dworca.

Kiedy dokładnie pociągi przestaną kursować przez Dworzec Centralny w listopadzie

Ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany w okresie od soboty, 8 listopada br., od godziny 12:00, do niedzieli 16 listopada br., do godziny 4:00.

Dlaczego pociągi nie będą zatrzymywać się na Warszawie Centralnej? Cel i zakres modernizacji PKP

Celem prac jest gruntowne usprawnienie infrastruktury i sterowania ruchem, co w istotny sposób zwiększy przepustowość stacji. Modernizacja ta stanowi również kluczowy element przygotowań do planowanej inwestycji na stołecznej stacji Warszawa Wschodnia. Mimo wyłączenia peronów z użytku, pasażerowie mogą spać spokojnie. Warszawa Centralna, będąca ważnym centrum przesiadkowym, handlowym i usługowym w Śródmieściu, nie zostanie całkowicie zamknięta.Przez cały czas trwania robót nieprzerwanie będzie można korzystać z części nadziemnej i podziemnej, w której funkcjonują liczne sklepy, bary, kawiarnie oraz inne lokale usługowe.

Jakie prace remontowe zaplanowano na Dworcu Centralnym w czasie mniejszego ruchu pasażerskiego?

Korzystając ze zmniejszonego ruchu pasażerskiego, spółka Polskie Koleje Państwowe (PKP) zaplanowała także szereg własnych działań remontowo-porządkowych. Wykonane zostaną m.in. niezbędne naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, a także gruntowna modernizacja oświetlenia w hali głównej, poczekalniach i przejściach podziemnych. Utrudnienia te są wykorzystywane do przeprowadzenia prac, których realizacja w warunkach codziennej eksploatacji jednej z najbardziej ruchliwych stacji w Polsce byłaby znacząco utrudniona.

Które stacje będą zastępować Warszawę Centralną dla pociągów dalekobieżnych?

Pasażerowie docierający koleją do centrum stolicy wciąż będą mieli taką możliwość, lecz ruch zostanie przekierowany. Pociągi dalekobieżne będą zatrzymywały się głównie na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia. Ponadto, część składów PKP Intercity zostanie tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna, a wybrane pociągi Intercity zatrzymają się także na stacji Warszawa Śródmieście.

Czy pociągi podmiejskie i SKM będą kursować przez linię średnicową bez zmian w listopadzie?

Bez zmian natomiast kursować będą pociągi regionalne i podmiejskie (Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska), wykorzystujące tzw. linię średnicową. Obejmuje ona przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle oraz Warszawa Stadion. Szczegółowy rozkład jazdy wszystkich pociągów, uwzględniający tymczasowe zmiany, jest już dostępny w powszechnie używanych wyszukiwarkach i aplikacjach, takich jak Rozkład-PKP oraz Portal Pasażera.

Gdzie zatrzymają się pociągi zamiast Dworca Centralnego? Lista stacji i kierunków przekierowań

W związku z czasowym zamknięciem peronów na Dworcu Centralnym, PKP Polskie Linie Kolejowe przekierowują ruch pasażerski na inne stołeczne stacje. Sprawdź, gdzie zatrzyma się Twój pociąg:

Warszawa Gdańska – nowy peron nr 3 już otwarty od 8 listopada

Tu zatrzymają się pociągi Intercity kursujące z i do: Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni oraz Olsztyna.

Warszawa Główna – alternatywa dla podróżnych z regionu

Obsłuży m.in. pociągi Polregio, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) oraz Szybkiej Kolei Miejskiej (S3) z kierunków: Lotnisko Chopina, Żyrardów, Skierniewice.

Warszawa Wschodnia – główny punkt dla pociągów dalekobieżnych

Tu zatrzymają się składy z i do: Terespola, Gdyni, Modlina, Legionowa, Siedlec oraz Łukowa.

Gdzie sprawdzić zmiany w rozkładzie jazdy podczas zamknięcia Dworca Centralnego? PKP podaje szczegóły

Zgodnie z informacją przekazaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe, szczegółowe dane dotyczące zmian w rozkładzie jazdy pociągów w dniach 8–16 listopada 2025 r. są dostępne w serwisie oraz aplikacji Portal Pasażera – https://portalpasazera.pl. To najpewniejsze źródło informacji dla osób planujących podróż w tym okresie.

Dodatkowo, komunikaty o czasowym zamknięciu peronów na Warszawie Centralnej można znaleźć na plakatach informacyjnych rozmieszczonych na stacjach i przystankach w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego, a także na wybranych dużych stacjach kolejowych w całej Polsce.

Warto również wiedzieć, że w dniach objętych modernizacją nie ma możliwości zakupu biletu do stacji Warszawa Centralna w serwisach internetowych przewoźników. Systemy sprzedaży automatycznie przekierowują pasażerów do alternatywnych stacji w Warszawie, takich jak Warszawa Gdańska, Warszawa Główna czy Warszawa Wschodnia.