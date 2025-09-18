Wśród priorytetów rządu na najbliższe lata są m.in.:

dostosowanie obiektów zbiorowej ochrony do współczesnych zagrożeń;

adaptacja budynków pod schrony;

tworzenie budowli ochronnych.

Na ten cel samorządy otrzymują blisko 5 mld zł z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) w latach 2025-2026.Obecnie trwa przegląd potencjalnych obiektów zbiorowej ochrony. Sprawdzono ponad 2 tys. budowli ochronnych zgłoszonych przez samorządy w całym kraju.

Nawet 100 proc. zwrot kosztów na schrony. Jakie są kryteria otrzymania wsparcia finansowego?

Jednym z kryteriów są opinie i dokumentacja techniczna z przeglądu takich obiektów. Wsparcie finansowe będzie udzielane m.in. na remonty i modernizację budowli ochronnych.

Dotacje na schrony. Kto będzie miał pierwszeństwo?

Pierwszeństwo uzyskania dotacji będą miały obszary objęte Narodowym Programem Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód”, a także wskazane przez wojewodów miasta i miejsca szczególnego narażenia. Wydano już akty prawne niezbędne do wyznaczania obiektów zbiorowej ochrony, wśród nich są między innymi schrony i ukrycia pod szkołami, tzw. tysiąclatkami – te będą remontowane w pierwszej kolejności.

Samorządy zobowiązane do wyznaczenia obiektów, z których można utworzyć budowlę ochronną

Zgodnie z przepisami samorządy mają wyznaczyć obiekty, gdzie możliwe jest utworzenie budowli ochronnych. Cel to zapewnienie miejsc ochrony:

w miastach dla co najmniej połowy przewidywanej liczby ludności, przebywającej w sytuacji zagrożenia (w tym 25 proc. w budowlach ochronnych) ;

przebywającej w sytuacji zagrożenia ; poza granicami miast dla 25 proc. przewidywanej liczby ludności (w tym 15 proc. w budowlach ochronnych).

Schrony i miejsca doraźnego schronienia. Kto będzie za nie odpowiadał?

Jak czytamy w rządowym komunikacie, ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej wskazuje, że organami odpowiedzialnymi za kwestię miejsc doraźnego schronienia są:

wójt;

burmistrz;

prezydent;

starosta;

wojewoda;

marszałek województwa;

minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Dotacje na remonty i budowę schronów oraz miejsc schronienia. Jak je uzyskać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego składa wniosek do organów ochrony ludności (wymienieni wyżej), którzy następnie przekazują im dotacje na organizowanie miejsc doraźnego schronienia. Mogą również przekazać środki finansowe w formie dotacji celowej na dostosowanie obiektów do wymagań, o których mowa w przypadku kondygnacji znajdujących się pod ziemią. Można otrzymać nawet 100 proc. kosztów inwestycji.

Ochronne obiekty budowlane w Polsce

Obecnie podział obiektów zbiorowej ochrony w Polsce jest następujący:

miejsca doraźnego schronienia;

budowle ochronne, które dzielą się na schrony oraz ukrycia.

Szczegóły dotyczące obiektów zbiorowej ochrony znajdują się w rozporządzeniu do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Jak sprawdzić, gdzie jest najbliższy schron lub miejsce schronienia?

Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła inwentaryzację obiektów na terenie całego kraju, by zidentyfikować miejsca doraźnego schronienia oraz budynki możliwe do wykorzystania w ramach ochrony ludności podczas krótkotrwałych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Inwentaryzowano również budowle ochronne oraz schrony cywilne wyartykułowane w Konwencji Genewskiej. Pod tym linkiem sprawdzisz, gdzie są: najbliższe miejsce schronienia oraz schron w twojej okolicy.