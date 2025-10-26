Lotnisko Chopina szykuje przygotowało już rozkład połączeń na sezon zimowy 2025/2026 r. Będzie sporo nowości, ale wiele połączeń z sezonu letniego również będzie nadal obsługiwanych. Z Warszawy będzie można polecieć do 131 miejsc na świecie.
Nowe połączenia w sezonie zimowym 2025/2026 z Lotniska Chopina w Warszawie:
PLL LOT
- Marrakesz – od 29 października, dwa loty w tygodniu
- Rovaniemi – od 27 listopada do 1 lutego 2026 r., dwa loty w tygodniu
- Malaga – od 15 stycznia 2026 r., cztery loty w tygodniu
- Stavanger – od 24 listopada, cztery loty w tygodniu
Ryanair
- Leeds – od 27 października, dwa loty w tygodniu
- Porto – od 26 października, dwa loty w tygodniu
- Sewilla – od 29 października, dwa loty w tygodniu
Wizz Air
- Agadir – od 27 października, dwa loty w tygodniu
Dodatkowe informacje dotyczące planu połączeń lotniczych z Warszawy
- Połączenia do Marrakeszu, Malagi, Leeds, Porto i Sewilli będą obsługiwane przez więcej niż jednego przewoźnika.
- PLL LOT zwiększy liczbę lotów do Seulu do sześciu tygodniowo.
- Etihad Airways od połowy listopada będzie latał z Abu Dhabi do Warszawy pięć razy tygodniowo.
- Qatar Airways zwiększy pojemność samolotów na trasie do Warszawy, co oznacza 1650 dodatkowych miejsc miesięcznie.
- Utrzymane zostaną letnie połączenia m.in. do Bukaresztu, Londynu-Gatwick, Dortmundu, Salonik, Pizy i Tirany.
Sezon zimowy w branży lotniczej potrwa do końca marca 2026 r.
Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. skorzystało z niego prawie 21,3 mln podróżnych - najwięcej w historii.
Spółka akcyjna PPL jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W jej zasobach znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa.
