Lotnisko Chopina szykuje przygotowało już rozkład połączeń na sezon zimowy 2025/2026 r. Będzie sporo nowości, ale wiele połączeń z sezonu letniego również będzie nadal obsługiwanych. Z Warszawy będzie można polecieć do 131 miejsc na świecie.

Nowe połączenia w sezonie zimowym 2025/2026 z Lotniska Chopina w Warszawie:

PLL LOT

Marrakesz – od 29 października, dwa loty w tygodniu

Rovaniemi – od 27 listopada do 1 lutego 2026 r., dwa loty w tygodniu

Malaga – od 15 stycznia 2026 r., cztery loty w tygodniu

Stavanger – od 24 listopada, cztery loty w tygodniu

Ryanair

Leeds – od 27 października, dwa loty w tygodniu

Porto – od 26 października, dwa loty w tygodniu

Sewilla – od 29 października, dwa loty w tygodniu

Wizz Air

Agadir – od 27 października, dwa loty w tygodniu

Dodatkowe informacje dotyczące planu połączeń lotniczych z Warszawy

Połączenia do Marrakeszu, Malagi, Leeds, Porto i Sewilli będą obsługiwane przez więcej niż jednego przewoźnika.

PLL LOT zwiększy liczbę lotów do Seulu do sześciu tygodniowo.

Etihad Airways od połowy listopada będzie latał z Abu Dhabi do Warszawy pięć razy tygodniowo.

Qatar Airways zwiększy pojemność samolotów na trasie do Warszawy, co oznacza 1650 dodatkowych miejsc miesięcznie.

Utrzymane zostaną letnie połączenia m.in. do Bukaresztu, Londynu-Gatwick, Dortmundu, Salonik, Pizy i Tirany.

Sezon zimowy w branży lotniczej potrwa do końca marca 2026 r.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. skorzystało z niego prawie 21,3 mln podróżnych - najwięcej w historii.

Spółka akcyjna PPL jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W jej zasobach znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa.