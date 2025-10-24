- Będziemy o tym rozmawiać z Amerykanami. Zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie - oświadczył Merz na koniec unijnego szczytu w Brukseli w kontekście działalności tego koncernu w Niemczech.

Unijny szczyt odbył się tuż po uzgodnieniu przez kraje UE 19. pakietu sankcji na Rosję, wprowadzającego m.in. zakaz importu rosyjskiego LNG, oraz po ogłoszeniu przez amerykański resort finansów sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne.

Merz wyraził zaniepokojenie krótkim naruszeniem w czwartek przestrzeni powietrznej Litwy przez dwa samoloty wojskowe. Uznał, że „nie dzieje to się przypadkowo”.

Kanclerz powiedział także, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił mu plan, jak Niemcy mogłyby ochronić w zimie ukraińską energetykę przed rosyjskimi atakami. Propozycja ta będzie omawiana przez niemiecki rząd.

Jak przekazał Merz, kraje członkowskie zgodziły się, że 12 lutego odbędzie się unijny szczyt poświęcony konkurencyjności.

W czwartek na szczycie UE w Brukseli przywódcy nie osiągnęli przełomu w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na pożyczkę dla Ukrainy. Komisja Europejska została zobowiązana, aby w tej sprawie przygotować propozycje, które zostaną omówione na kolejnym szczycie.