To wydarzenie natychmiast znalazło się w centrum uwagi amerykańskich mediów, bo stawka była ogromna, a prawdopodobieństwo trafienia kompletu liczb – skrajnie niskie.

Powerball i 1,8 mld dolarów. Los z Arkansas kończy serię 46 losowań

Środowe losowanie zakończyło trwającą tygodniami kumulację, podczas której przez 46 kolejnych losowań nikt nie zdobył głównej nagrody. Tym razem pełny zestaw liczb został trafiony przez jednego gracza. Zwycięskie numery to: 4, 25, 31, 52 i 59, a liczba Powerball wyniosła 19. Dopiero to połączenie sześciu liczb otworzyło drogę do jednej z najwyższych wygranych w historii amerykańskich loterii.

Wygrana przekraczająca 1,8 mld dolarów jest czwartą co do wielkości w historii loterii w Stanach Zjednoczonych. Tak ogromna suma narastała od początku września, kiedy poprzednio padła główna nagroda. Wówczas szczęśliwiec zgarnął 1,787 mld dolarów. Od tamtego momentu żadnemu z graczy nie udało się powtórzyć tego wyniku aż do środowego wieczoru.

Zwycięskie liczby Powerball i rekordowe kumulacje w USA

Powerball od lat przyciąga uwagę nie tylko ze względu na gigantyczne kumulacje, ale też przez prostą zasadę gry i ogromny zasięg. Jednak za prostotą kryje się brutalna statystyka. Szansa na wygraną głównej nagrody wynosi zaledwie 1 do 292,2 mln. To oznacza, że przeciętny gracz ma mniejsze prawdopodobieństwo trafienia kompletu liczb niż bycia porażonym piorunem w ciągu życia.

Właśnie dlatego każda tak wysoka wygrana jest traktowana jako wydarzenie ogólnokrajowe. W tym przypadku dodatkową uwagę zwraca fakt, że los został kupiony w Arkansas – stanie rzadziej kojarzonym z rekordami loteryjnymi niż Kalifornia, Floryda czy Nowy Jork. To kolejny przykład na to, że w Powerball miejsce zakupu losu nie ma żadnego znaczenia dla statystyki, choć dla lokalnych społeczności bywa powodem do dumy.

Jednorazowa wypłata czy raty? 834 mln dolarów na stole

Zwycięzca z Arkansas stoi teraz przed klasycznym dylematem wszystkich multimilionerów z loterii Powerball. Może zdecydować się na jednorazową wypłatę lub na rozłożenie wygranej na 30 corocznych rat. W przypadku tej kumulacji jednorazowa wypłata szacowana jest na około 834 mln dolarów. Kwota ta, podobnie jak cała pula, nie uwzględnia podatków federalnych i stanowych, które mogą znacząco obniżyć ostateczną sumę trafiającą do kieszeni gracza.

Opcja ratalna oznacza wypłatę pełnej kwoty 1,8 mld dolarów w dłuższym horyzoncie czasowym, z corocznymi przelewami powiększanymi o określony procent. Historycznie większość zwycięzców wybiera jednak wypłatę jednorazową, mimo że jest ona znacznie niższa od kwoty reklamowanej na billboardach. Decyzja zależy od strategii finansowej, planów inwestycyjnych oraz podejścia do ryzyka.

Najwyższa wygrana Powerball w historii i wcześniejsze rekordy

Choć 1,8 mld dolarów robi ogromne wrażenie, nie jest to absolutny rekord Powerball. Najwyższa wygrana w historii tej loterii padła w 2022 roku i wyniosła 2,04 mld dolarów. Zwycięski los został wówczas kupiony w Kalifornii. Jego właściciel również zdecydował się na jednorazową wypłatę, która wyniosła 997,6 mln dolarów.

Historia Powerball zna jednak więcej spektakularnych momentów. Poprzednio nagrodę w Wigilię Bożego Narodzenia wylosowano w 2011 roku, co samo w sobie było wydarzeniem symbolicznym. Wysokie kumulacje od lat przyciągają uwagę graczy, ale też ekonomistów i socjologów, analizujących wpływ takich wygranych na zachowania społeczne i lokalne gospodarki.

Gdzie działa Powerball i kto nadzoruje loterię

Powerball jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych loterii na świecie. Gra jest dostępna w 45 stanach USA, a także w Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbia), Portoryko oraz na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Taki zasięg sprawia, że każda kumulacja szybko staje się tematem ogólnonarodowym.

Nadzór nad loterią sprawuje Multi-State Lottery Association – organizacja non profit zrzeszająca loterie stanowe. Zyski z Powerball nie trafiają bezpośrednio do prywatnych podmiotów. Poszczególne stany przeznaczają je m.in. na wsparcie edukacji publicznej oraz inne cele społeczne. To jeden z argumentów często podnoszonych w debacie publicznej na temat funkcjonowania loterii w USA.

Szanse, statystyka i psychologia gry o miliardy

Przy szansach wynoszących 1 do 292,2 mln Powerball pozostaje grą, w której racjonalna kalkulacja ustępuje miejsca emocjom. Każda kolejna kumulacja napędza sprzedaż losów, mimo że matematyka pozostaje nieubłagana. Środowa wygrana z Arkansas pokazuje jednak, że nawet przy tak skrajnie niskim prawdopodobieństwie ktoś ostatecznie trafia komplet liczb.

To właśnie ten moment – gdy niemożliwe staje się faktem – podtrzymuje popularność Powerball. Dla jednego gracza oznacza on wejście do grona najbogatszych ludzi w kraju. Dla milionów innych pozostaje dowodem, że rekordowe 1,8 mld dolarów może trafić do każdego, kto zdecyduje się postawić kilka dolarów i spróbować szczęścia.