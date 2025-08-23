„W nocy (z 22 na) 23 sierpnia 2025 r., po wykonanym zadaniu bojowym, przy podejściu do lądowania zginął pilot myśliwca MiG-29 Serhij Wiktorowycz Bondar, urodzony w 1979 r.” – przekazały Siły Powietrzne.
W komunikacie nie ujawniono, gdzie doszło do zdarzenia. Przyczyny wypadku bada specjalna komisja.
29 czerwca, podczas odpierania rosyjskiego ataku został uszkodzony i rozbił się myśliwiec F-16, a pilot maszyny zginął. 23 lipca ukraińskie władze poinformowały o stracie myśliwca Mirage 2000. Jego pilot zgłosił awarię, a następnie katapultował się. Został odnaleziony w stabilnym stanie, a na ziemi nie odnotowano ofiar.
Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)
