„180 mld zł - 120 mld z KPO i 60 mld z innych funduszy UE spłynie do Polski w właśnie rozpoczynającym się 2026 r. To absolutny rekord od czasu, kiedy weszliśmy do Unii. Polska gospodarka potrzebuje inwestycji. W 2024 r. wskaźnik inwestycji do PKB wyniósł u nas zaledwie 16,9 proc., przy średniej UE ponad 21,3 proc. W sąsiednich Czechach było to 25,5 proc. Podobnie sytuacja wyglądała w poprzednich latach” - przekazała minister we wpisie na portalu X w piątek.

Jej zdaniem inwestycje z KPO będą w 2026 r. jednym z „głównych motorów napędowych” polskiej gospodarki, a napływ unijnych funduszy da polskim firmom energię do rozwoju. Jak wskazała, chodzi tu m.in. o producentów taboru kolejowego, czyli firmy Newag, Pesa Bydgoszcz, Pesa Mińsk Mazowiecki, H. Cegielski, PKP Intercity Remtrak, firmę Budimex, który realizuje projekty drogowe, Unibep (kontrakty na modernizację budynków publicznych), Asseco Poland (projekty cyfryzacji administracji publicznej i e-usług), Comarch (wdrożenia systemów IT dla sektora publicznego i ochrony zdrowia), KGHM Polska Miedź (inwestycje w efektywność energetyczną i technologie niskoemisyjne) oraz Polfa Tarchomin (rozbudowa i modernizacja linii produkcyjnych leków w ramach komponentu zdrowotnego KPO).

Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że Polska otrzymuje unijne pieniądze dzięki członkostwu w UE i umie „z tego członkostwa skorzystać”. „Gdybyśmy z Unii wyszli (jak kuszą różni powielacze rosyjskiej propagandy), nie byłoby ani tych inwestycji, ani rozwoju polskich firm. Nie byłoby też wygenerowanych przez te pieniądze miejsc pracy. Byłby marazm i zwijanie się Polski. Dokładnie tak, jak chce tego Putin” - dodała.

W drugiej połowie grudnia 2025 r. Polska złożyła szósty i siódmy wniosek o płatność z KPO. 29 mld zł z tych wniosków - jak informowała wówczas szefowa resortu funduszy - ma wpłynąć do Polski w kwietniu br. Pierwszy wniosek o płatność w KPO Polska złożyła 15 grudnia 2023 roku, drugi i trzeci - 13 września 2024 roku, a czwarty i piąty wniosek - 27 grudnia 2024 roku. Ostatnie wnioski o płatność z KPO (ósmy i dziewiąty) zostaną złożone w 2026 r. Jak podała Pełczyńska-Nałęcz, pieniądze z przyszłorocznych wniosków spłyną do Polski w sierpniu i w grudniu 2026 r.

Ostatnia płatność z KPO - 26 mld zł w ramach czwartego i piątego wniosku o płatność - KE przelała Polsce na początku grudnia 2025 r. Dotychczas w ramach KPO otrzymaliśmy 93 mld zł.

Polskie KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Nasz kraj z tego programu ma uzyskać łącznie ok. 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.