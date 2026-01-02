Jak poinformowało w piątek nadleśnictwo Nidzica, zalegająca okiść śnieżna w koronach drzew może powodować ich łamanie. Panujące warunki stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w lesie. Prognozy są także niekorzystne; synoptycy przewidują dalsze opady śniegu i wiatr - napisano w komunikacie.

Infrastruktura elektroenergetyczna uszkodzona przez zalegający śnieg i wiejący wiatr i połamane drzewa także stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi - ostrzegli leśnicy.

Także Nadleśnictwo Nowe Ramuki poinformowało, że ze względu na zalegający w koronach drzew śnieg występuje wysokie ryzyko ich łamania i wywracania. W związku z tym zaleca się całkowitą rezygnację z korzystania z lasów do czasu poprawy warunków pogodowych. W przypadku utrzymania się niekorzystnych warunków atmosferycznych Nadleśnictwo Nowe Ramuki rozważy wprowadzenie czasowego zakazu wstępu do lasu - podali leśnicy. Zaapelowali o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb leśnych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek po południu alert dla powiatu ostródzkiego o zalegającej pokrywie śnieżnej i prognozowanym oblodzeniu. Wzywa do zachowania ostrożności z uwagi na trudne warunki na drogach i chodnikach.

Obfite opady śniegu trwające na Warmii i Mazurach od wtorku do czwartku spowodowały utrudnienia na drogach, w ruchu pociągów oraz przerwy w dostawach prądu.