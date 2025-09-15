Zasady wyceny inwestycji niefinansowych po ich początkowym ujęciu wynikają z art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości (dalej: u.r.). Przepisy przewidują, że aktywa te należy wyceniać nie rzadziej niż na dzień bilansowy – zgodnie z regułami stosowanymi do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dalej: WNiP), określonymi w art. 28 pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1–5 i art. 33 ust. 1 u.r. Jednostka ma przy tym do wyboru dwa podejścia:

Jak wskazaliśmy w pierwszej części opracowania („Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne w nowym standardzie KSR”), te właśnie rozwiązania są fundamentem dla dalszych regulacji w projekcie KSR.

Tak jak w przypadku innych aktywów również tutaj obowiązuje zasada, że wybrany model wyceny – model kosztu albo model wartości godziwej – musi zostać wskazany w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik jednostki, kierując się przede wszystkim:

potrzebami interesariuszy jednostki,

możliwościami uzyskania wiarygodnych danych dotyczących wartości tych aktywów na każdy dzień bilansowy.

Zasadą jest, że jeżeli jednostka posiada więcej niż jeden obiekt inwentarzowy zakwalifikowany do inwestycji w nieruchomości, to do wszystkich takich obiektów stosuje ten sam model wyceny. Analogiczne rozwiązanie dotyczy inwestycji w WNiP.

Wybór modelu wyceny dla inwestycji w nieruchomości jest niezależny od modelu stosowanego wobec inwestycji w WNiP. W praktyce rodzi to szereg wątpliwości dotyczących skutków stosowania poszczególnych modeli, dlatego projekt nowego KSR zawiera dodatkowe objaśnienia w tym zakresie.

Ważne: Zgodnie z art. 28a u.r. jednostki mikro sporządzające sprawozdanie według załącznika nr 4 do ustawy nie wyceniają inwestycji w nieruchomości ani inwestycji w WNiP według wartości godziwej.

Wycena inwestycji w nieruchomości lub WNiP według kosztu

Zgodnie z projektowanym KSR jednostki, które w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości przyjęły stosowanie modelu kosztu do wyceny inwestycji w nieruchomości lub WNiP, ujmują te aktywa według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (z wyłączeniem WNiP), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Takie zasady wyceny uwzględniają regulacje art. 31, art. 32 ust. 1–5 i art. 33 ust. 1 u.r., a także wyjaśnienia zawarte w KSR nr 11 „Środki trwałe” i w projektowanym KSR „Wartości niematerialne i prawne”. Warto przy tym pamiętać, że – zgodnie z art. 31 ust. 3 u.r. – wartość początkowa środków trwałych oraz dokonane od nich odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą być aktualizowane wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku omawianych aktywów – podobnie jak dla środków trwałych i zwykłych WNiP – jednostka już na dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych powinna określić metodę oraz stawkę amortyzacji. Przy wyborze tych parametrów kierownik jednostki powinien w szczególności brać pod uwagę horyzont inwestycyjny oraz sposób, w jaki inwestycja w WNiP generuje korzyści ekonomiczne. Kryteria te różnią się od stosowanych przy amortyzacji środków trwałych i zwykłych WNiP.

Przykład 1

Magazyn Jednostka zakwalifikowała magazyn jako inwestycję, ponieważ obiekt nie służy do prowadzenia działalności przechowalniczej, lecz jest wyłącznie udostępniany innym podmiotom. Kierownik jednostki ocenił, że prawdopodobne będzie zawieranie umów najmu na okres 30 lat. W związku z tym dla tej inwestycji ustalił 30-letni okres amortyzacji.

Przykład 2

Budynek biurowy Spółka prowadząca działalność w zakresie wynajmu nieruchomości stosuje do wyceny model kosztu. Na podstawie aktualnych analiz dotyczących zmian technologicznych związanych z nieruchomościami kierownik jednostki zdecydował, że okres użytkowania budynków przeznaczonych na wynajem będzie wynosił 20 lat.

W wypadku inwestycji okresy oraz stawki amortyzacji podlegają okresowej weryfikacji, co w razie potrzeby skutkuje korektą odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach obrotowych. Wskazówki dotyczące czynników, które należy brać pod uwagę przy ustalaniu czasu i metody amortyzacji, zostały przedstawione w KSR nr 11 „Środki trwałe” (pkt 8.4–8.8). Warto podkreślić, że ocena, czy w danym przypadku wystarczające będzie skrócenie okresu użytkowania, czy też konieczny jest odpis z tytułu utraty wartości, nie jest prosta i wymaga profesjonalnego osądu. Rynek nieruchomości zmienia się bardzo dynamicznie, a pojawiające się nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają, że okres użytkowania starszych obiektów ulega skróceniu.

Przykład 3

Odpis z tytułu utraty wartości Spółka ASN posiada budynki biurowe zaliczone do inwestycji. Zostały one wybudowane w 2005 r., a początkowo przyjęto dla nich 40-letni okres użytkowania. Obecnie spółka planuje wyburzenie tych obiektów najpóźniej w 2030 r. i wzniesienie na tym gruncie nowych, wyższych i bardziej nowoczesnych budynków. Kierownictwo jednostki musi zatem ocenić, czy od 2026 r. należy istotnie podwyższyć stawkę amortyzacji, aby zamortyzować pozostałą wartość w ciągu czterech lat. Rozważane jest także dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości, wynikającego ze zmiany uwarunkowań technologicznych odnoszących się do tego składnika.

Uwaga! Oczywiście grunty zaliczone do inwestycji nie podlegają amortyzacji. W tym zakresie nie przewidziano wyjątków – nie można bowiem mówić o zużywaniu się gruntu inwestycyjnego, nawet jeśli byłby wykorzystywany np. w działalności wydobywczej prowadzonej metodą odkrywkową.

Projekt KSR podkreśla również, że przejściowy brak korzyści ekonomicznych z inwestycji – wynikający np. z prowadzonych prac konserwacyjnych lub remontowych, a także w okresie poszukiwania najemców, gdy nieruchomość jest dostępna do użytkowania – nie stanowi przesłanki do zaprzestania czy też zawieszenia amortyzacji.

Przykład 4

Niewynajmowana nieruchomość Spółka ADF wynajmuje magazyn zakwalifikowany do inwestycji w nieruchomości, wycenianych według modelu kosztu. W 2025 r. obiekt przez pół roku pozostawał niewynajmowany. Spółka w tym okresie nie zaprzestała dokonywania odpisów amortyzacyjnych, choć powinna rozważyć obniżenie stawki amortyzacji.

Jeżeli jednostka dokonuje ulepszenia inwestycji w nieruchomość, powinna zweryfikować okres dalszego czerpania pożytków z tej inwestycji oraz istotną wartość jej pozostałości. W konsekwencji konieczna jest również ponowna ocena stopy i stawki amortyzacji.

Przykład 5

Ulepszenie WTE sp. z o.o. posiada budynek zakwalifikowany jako inwestycja. Początkowo przyjęto 20-letni okres jego użytkowania. W 2025 r. spółka zdecydowała o rozbudowie obiektu oraz instalacji systemów zintegrowanego zarządzania klimatyzacją i oświetleniem. Dzięki tym działaniom budynek będzie tańszy w eksploatacji i bardziej atrakcyjny dla potencjalnych najemców. W rezultacie poniesione nakłady zostaną zakwalifikowane jako zwiększenie wartości budynku, a od 2026 r. okres jego amortyzacji zostanie wydłużony.

Odpisy amortyzacyjne od inwestycji w nieruchomości oraz WNiP ujmuje się jako koszty w rachunku zysków i strat, chyba że odrębne przepisy przewidują inne rozwiązanie. Miejsce ich ujęcia w rachunku zysków i strat zależy jednak od roli, jaką inwestycje pełnią w działalności jednostki. Zagadnienie to omówię w dalszej części opracowania.

Przykład 6

Księgowania Spółka posiada nieruchomość przeznaczoną na wynajem, zakwalifikowaną do inwestycji, o wartości początkowej 860 000 zł. Przyjęto 50-letni okres użytkowania, co oznacza, że w 2025 r. należy naliczyć odpis amortyzacyjny w wysokości 17 200 zł (860 000 zł ÷ 50 lat = 17 200 zł). Księgowania: Wn „Amortyzacja” 17 200 zł,

Ma „Umorzenie nieruchomości inwestycyjnych” 17 200 zł.

KSR nie reguluje kwestii podatkowych – zostało to wyraźnie zaznaczone we wstępie do standardu. Warto jednak przypomnieć, że w świetle obowiązujących przepisów podatkowych wybór modelu uwzględniającego amortyzację może być korzystny dla niektórych spółek nieruchomościowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) kosztem uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane zgodnie z art. 16a–16m. W wypadku spółek nieruchomościowych wysokość odpisów dotyczących środków trwałych zaliczonych do grupy 1 klasyfikacji nie może w roku podatkowym przekraczać wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych według przepisów o rachunkowości, które obciążają wynik finansowy jednostki.

Jeżeli jednostka stosuje model wartości godziwej, w rachunkowości nie występują koszty amortyzacji, a tym samym nie ma ich także w ujęciu podatkowym. Nie oznacza to jednak, że zawsze będzie to rozwiązanie mniej korzystne – efekt zależy od wartości nieruchomości, struktury pozostałych kosztów jednostki oraz oczekiwań jej właścicieli.

Uwaga! W przypadku spółek nieruchomościowych odpisy amortyzacyjne od środków trwałych z grupy 1 KŚT mogą być zaliczane do kosztów podatkowych jedynie do wysokości odpisów dokonanych według przepisów o rachunkowości. Zastosowanie modelu wartości godziwej oznacza brak kosztów amortyzacji zarówno w księgach rachunkowych, jak i w ujęciu podatkowym.

Przykład 7

Różnice między amortyzacją bilansową a podatkową Spółka nieruchomościowa posiada nieruchomość zaliczoną do inwestycji, dla której przyjęto 30-letni okres użytkowania. Wartość początkowa wynosi 500 000 zł. Roczny odpis amortyzacyjny w rachunkowości to 16 667 zł (500 000 ÷ 30 lat = zaokr. 16 667 zł). Księgowania: Wn „Amortyzacja” 16 667 zł,

Ma „Umorzenie nieruchomości inwestycyjnych” 16 667 zł. Na potrzeby podatkowe spółka musi jednak zastosować stawkę z wykazu stawek amortyzacyjnych. Dla nieruchomości niemieszkalnych wynosi ona 2,5 proc. rocznie, co daje odpis w wysokości 12 500 zł (500 000 × 2,5 proc. = 12 500 zł). Kosztem podatkowym będzie zatem jedynie 12 500 zł.

Przy okazji warto zaznaczyć, że w podatku dochodowym możliwość podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla nieruchomości wynika przede wszystkim z art. 16i ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT i dotyczy przypadków, gdy obiekty te są użytkowane w warunkach złych lub pogorszonych.

Pogorszone warunki używania – zgodnie z art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT dotyczą sytuacji, gdy budynki i budowle są wykorzystywane pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszone zużycie.

Złe warunki używania – w rozumieniu art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT obejmują przypadki, gdy obiekty są narażone na działanie niszczących środków chemicznych, zwłaszcza gdy służą produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących substancji. Dotyczy to także sytuacji, w których budynki znajdują się pod wpływem silnie działających środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów pochodzących z pobliskich obiektów.

Możliwe jest również zastosowanie przyspieszonej amortyzacji w sytuacji, gdy jednostka nabyła nieruchomość używaną, czyli mającą co najmniej pięć lat, albo poniosła nakłady stanowiące co najmniej 30 proc. ceny zakupu w celu dostosowania tej nieruchomości do własnych potrzeb przed jej przyjęciem do użytkowania. Uprawnienie to wynika z art. 16j ustawy o CIT.

W przypadku wyceny nieruchomości według modelu kosztu należy pamiętać o konieczności analizy ich wartości pod kątem utraty wartości. W projekcie KSR dotyczącym inwestycji przypomniano, że przy dokonywaniu odpisów z tego tytułu stosuje się zasady określone w KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”.

Odpisy z tytułu utraty wartości ujmuje się jako pozostałe koszty operacyjne. Natomiast w razie ustąpienia przyczyn, które spowodowały dokonanie odpisu, jego odwrócenie ujmowane jest jako pozostałe przychody operacyjne.

Ważne: Analizę utraty wartości inwestycji należy przeprowadzać regularnie i rzetelnie dokumentować jej wyniki. Brak takiej weryfikacji może skutkować nieprawidłową wyceną aktywów i zniekształceniem sprawozdania finansowego.

Wycena inwestycji w nieruchomości lub WNiP według wartości godziwej

Jednostki, które po początkowym ujęciu zdecydowały się na model wartości godziwej, wyceniają wszystkie inwestycje w nieruchomości i WNiP w cenie rynkowej lub w inny sposób określonej wartości godziwej. Wyjątkiem są jedynie sytuacje, w których ustalenie wartości godziwej jest niemożliwe – dotyczy to rzadkich przypadków, najczęściej związanych z inwestycjami będącymi w trakcie budowy.

Wycena według wartości godziwej powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Za jej rzetelność oraz prawidłowość przyjętych założeń odpowiada kierownik jednostki.

Komitet zwrócił uwagę (choć nie wprowadził tego jako obowiązującej reguły), że zgodnie z art. 7 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli zachodzi potrzeba określenia wartości nieruchomości, dokonują tego uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V tej ustawy.

Prawo bilansowe nie wymaga, aby wycena wartości godziwej nieruchomości była obligatoryjnie ustalana przez rzeczoznawcę majątkowego. W art. 28 ust. 9 u.r. wskazano jedynie, że w przypadku zakładów ubezpieczeń wartość godziwą nieruchomości stanowiących lokaty, których ryzyko ponosi ubezpieczający, określa – co najmniej raz na pięć lat – rzeczoznawca majątkowy. Brak obowiązku ustalania wartości godziwej przez specjalistę (ani co roku, ani co kilka lat) stanowi z jednej strony udogodnienie – nie naraża jednostek na dodatkowe koszty związane z przeprowadzaniem takich wycen i pozwala stosować metody uproszczone, pod warunkiem że ustalane w ten sposób wartości są rzetelne i wiarygodne. Z drugiej strony konieczne jest jednak uświadomienie osobom odpowiedzialnym w jednostce za sprawozdawczość finansową, jak duża odpowiedzialność na nich spoczywa, jeśli nieruchomości inwestycyjne są wyceniane według wartości godziwej, a więc wartości szacowanej.

Założenia przyjmowane do ustalenia wartości godziwej powinny być uzasadnione i sprawdzalne, sposób przeprowadzenia szacunku – jasny, a najważniejsze założenia – ujawniane. Obszar ten jest bowiem szczególnie podatny na błędy i manipulacje. Dlatego jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do u.r. mają obowiązek ujawnienia – w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane są według wartości godziwej – istotnych założeń przyjętych do jej ustalenia (jeśli dane przyjęte do wyceny nie pochodzą z aktywnego rynku).

Przykład 8

Operaty rzeczoznawców majątkowych Spółka WERT posiada nieruchomości zaliczone do inwestycji, które wycenia według wartości godziwej. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości wycena opiera się na operatach szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych. Na koniec 2024 r. wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 926 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. specjalista określił ją na 983 000 zł. W związku ze wzrostem wartości inwestycji spółka dokona następującego ujęcia księgowego: Wn „Inwestycje w nieruchomości” 57 000 zł,

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 57 000 zł.

Ustawa o rachunkowości nie określa sposobu ustalania wartości godziwej, a tym bardziej nie zawiera rozbudowanych wskazań – tak jak MSR 40 i MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej” – dotyczących sposobu jej ustalania w zależności od okoliczności. Jest to wartość, która w przypadku budynków musi być oparta na profesjonalnym osądzie i obliczona przy zastosowaniu odpowiedniej metody szacunku.

Kierownik jednostki, jako osoba odpowiedzialna za jej rachunkowość, powinien wybrać te rozwiązania i metody, które zapewniają rzetelność i prawidłowość ustalonych danych.

Przykład 9

Metoda uproszczona Kierownik jednostki określił w polityce rachunkowości, że w przypadku nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów spółki za wartość godziwą przyjmuje się wartość wynikającą z wycen sporządzanych na potrzeby tych zabezpieczeń. Bank wymaga corocznej aktualizacji takiej wyceny.

W przypadku inwestycji wycenianych według modelu wartości godziwej jednostka powinna stosować procedury aktualizujące zgodnie z KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”. Aktualizacja powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Procedury te są kluczowe dla prawidłowego ustalenia wartości aktywów inwestycyjnych wykazywanych w sprawozdawczości finansowej.

Cechą charakterystyczną modelu wartości godziwej jest brak odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od inwestycji w nieruchomości oraz WNiP. Wszelkie skutki związane z ich zużywaniem się są odzwierciedlane poprzez wycenę do wartości godziwej.

Uwaga! Komitet wskazał w projekcie KSR, że zysk lub strata wynikająca ze zmiany ceny rynkowej bądź innej określonej wartości godziwej inwestycji w nieruchomości lub WNiP ujmowana jest odpowiednio jako pozostałe przychody operacyjne albo pozostałe koszty operacyjne w okresie, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiana ta prezentowana jest w rachunku zysków i strat w pozycji „Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”. KSR podkreślił przy tym, że sposób ujęcia zmian wartości rynkowej lub wartości godziwej nie zależy od sposobu rozliczania przychodów z korzystania z inwestycji w nieruchomości lub WNiP. [ramka 1]

Ramka 1

Przykład z KSR Wycena nieruchomości wynajmowanych wraz z wyposażeniem trwałym Jednostka A zawarła umowę dotyczącą wynajmu nieruchomości spółce B. Umowa najmu zakłada, iż najemcy zostanie udostępniona powierzchnia magazynowa wraz z wyposażeniem w regały. Regały muszą spełniać specyficzne wymogi dotyczące prawa budowlanego i są trwale wbudowane w elementy konstrukcyjne nieruchomości, tj. ściany, posadzki i sufit, a ich usunięcie wiązałoby się z poniesieniem nakładów i zmieniałoby zasadniczo charakter nieruchomości. Cena wynajmu obejmuje zarówno wynajem powierzchni, jak i wyposażenia. Najemca nie ma możliwości zrezygnowania z wynajmu regałów. Jednostka A ustala wartość godziwą w odniesieniu do obiektu obejmującego zarówno budynek, jak i jego wyposażenie. ©℗

Przykład 10

Ujęcie jako odrębne składniki aktywów Jednostka posiada inwestycję w nieruchomości, którą wynajmuje wraz z wyposażeniem sal konferencyjnych. Zgodnie z zasadami zarządzania majątkiem trwałym oraz przyjętą polityką rachunkowości wyposażenie sal konferencyjnych ujmowane jest jako odrębne składniki aktywów. W konsekwencji wycena bilansowa nieruchomości nie obejmuje tych elementów.

Zmiany modelu wyceny inwestycji w nieruchomości lub WNiP

KSR w nowym standardzie wskazał również, że w przypadku podjęcia przez kierownika jednostki decyzji o zmianie dotychczas stosowanego modelu wyceny inwestycji w nieruchomości lub WNiP, zmianę tę wprowadza się zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz uwzględniając wskazania zawarte w KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”.

W przypadku inwestycji w nieruchomości lub WNiP, podobnie jak w innych sytuacjach, gdy zastosowanie pełnego podejścia retrospektywnego jest praktycznie niewykonalne, jednostka stosuje ograniczone podejście retrospektywne, ujmując skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jako korektę stanu początkowego odpowiednich składników kapitału (funduszu) własnego możliwie najwcześniejszego roku obrotowego.

Warto także przypomnieć, że jeżeli zastosowanie ograniczonego podejścia retrospektywnego jest również praktycznie niewykonalne, jednostka stosuje podejście prospektywne i odnosi skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości odpowiednio w ciężar lub na dobro wyniku finansowego lub kapitału (funduszu) własnego, jeżeli przepisy o rachunkowości tak stanowią.

Przykład 11

Przejście z modelu kosztu na model wartości godziwej Jednostka posiada inwestycję w nieruchomości. Do końca 2023 r. była ona wyceniana według zasad stosowanych do środków trwałych (model kosztu). W maju 2024 r. kierownik jednostki podjął decyzję o zmianie modelu wyceny i uznał, że model wartości godziwej będzie bardziej przydatny dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Zmiana modelu obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. Na 1 stycznia 2024 r. jednostka dokonuje następujących działań:

zaprzestaje dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości,

ustala cenę rynkową lub inną wartość godziwą tej nieruchomości,

ujmuje różnicę pomiędzy wartością wykazaną w księgach rachunkowych a ceną rynkową lub inaczej ustaloną wartością godziwą na 1 stycznia 2024 r. jako zysk/stratę z lat ubiegłych.

Ujmowanie przychodów i kosztów

W projektowanym KSR szeroko omówione zostały także zasady wyceny po dniu bilansowym takich inwestycji oraz sposób prezentowania skutków tej wyceny. Okazuje się, iż nie zawsze jest to jasne i oczywiste.

Artykuł 3 ust. 1 pkt 17 u.r. nie wskazuje wprost, że przychody i koszty powstające w związku z utrzymywaniem, obsługą czy wreszcie rozliczeniem rozchodu lub wyceną nieruchomości zaliczanych do inwestycji zalicza się do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych. Jak przy tym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 32 u.r., przez „pozostałe koszty i przychody operacyjne” rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.

W szczególności są to m.in.:

koszty i przychody związane ze zbyciem nieruchomości oraz WNiP zaliczonych do inwestycji (lit. b),

koszty i przychody związane z utrzymywaniem nieruchomości oraz WNiP zaliczonych do inwestycji, w tym z aktualizacją wartości tych inwestycji, a także z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz WNiP, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą (lit. c).

Określenie zawarte w art. 3 ust. 1 pkt 32 u.r., jako że zawiera sformułowanie „w szczególności”, oznacza katalog otwarty, który należy interpretować rozszerzająco.

Jeżeli cechą przychodów i kosztów z tytułu inwestycji w nieruchomości jest spełnienie warunku pośredniego powiązania z działalnością operacyjną, to wskazanie takie prowadzi do wniosku, że należy je zaliczyć do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Gdy jednak model biznesowy jednostki przewiduje prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej lub świadczenie innych usług niż najem, wówczas takie ujęcie i prezentacja są spójne z określeniem, że są to przychody i koszty „związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki”.

Kluczem do rozstrzygnięcia, gdzie w rachunku zysków i strat znajdą odzwierciedlenie korzyści i koszty, jest zatem dogłębna analiza modelu biznesu jednostki.

Przykład 12

Księgowanie najmu budynku przez spółkę produkcyjną Spółka produkcyjna ABC sp. z o.o. posiada budynek, który nie służy jej celom administracyjnym ani działalności produkcyjnej bądź usługowej i jest wynajmowany. Ponieważ najem nie stanowi istotnej działalności spółki, przychody z tego tytułu powinny być ujmowane jako pozostałe przychody operacyjne. Zapisy księgowe będą następujące: Wn „Rozrachunki z odbiorcami”,

Ma „Pozostałe przychody operacyjne”,

Ma „VAT należny”. Z kolei koszty związane z utrzymywaniem budynku prezentuje się jako pozostałe koszty operacyjne, co odzwierciedlają księgowania: Wn „Pozostałe koszty operacyjne”,

Wn „VAT naliczony” (jeśli przysługuje odliczenie i jeśli występuje),

Ma „Rozrachunki z dostawcami”.

Natomiast w przypadku jednostek, w których wynajmowanie powierzchni handlowych, biurowych, magazynowych, mieszkalnych czy innych stanowi istotny przedmiot działalności operacyjnej (biznesu), taka prezentacja byłaby niewłaściwa, gdyż wprowadzałaby czytelnika sprawozdania finansowego w błąd. Można by wtedy bowiem odnieść wrażenie, że ustawa, regulując sposób zakwalifikowania przychodów i kosztów związanych z utrzymywaniem nieruchomości inwestycyjnych, przesądza o ich pośrednim związku z działalnością operacyjną. A taki pogląd nie jest słuszny. Ustawodawca wskazał bowiem w u.r., którą działalność uznaje za operacyjną, a którą za tylko pośrednio związaną z działalnością operacyjną. Zależy to przecież od modelu biznesowego konkretnej jednostki.

Załączniki nr 1 i 5 do ustawy o rachunkowości wyraźnie wskazują, że w rachunku zysków i strat sporządzanym zgodnie z tymi załącznikami wyodrębnia się poziom „Zysk (strata) ze sprzedaży”. Dopiero ten wynik jest korygowany o pozostałe przychody i koszty operacyjne.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne stanowią zatem kategorie uzupełniające wynik podstawowej działalności operacyjnej, które łącznie składają się na wynik działalności operacyjnej (por. zał. nr 1). W pozycjach tych nie powinny więc znajdować się kwoty powstające jako efekt jednej z podstawowych aktywności jednostki.

Przykład 13

Przychody z wynajmu jako działalność podstawowa POL sp. z o.o. zajmuje się wynajmem powierzchni magazynowych, ale ich nie obsługuje. Model biznesu spółki POL wskazuje, iż korzyści z nieruchomości wynikają z oddania tych nieruchomości do korzystania innym podmiotom bez angażowania się bezpośrednio w obsługę tych umów. Przychody z wynajmu powinny być prezentowane zatem jako przychody ze sprzedaży usług. Nie ma tu znaczenia, że nieruchomości magazynowe są prezentowane jako inwestycje. Istotne jest również, że dla takiej prezentacji nie ma znaczenia przyjęty sposób wyceny tych nieruchomości.

W podobny sposób należałoby spojrzeć na koszty. Koszty utrzymywania – w tym ewentualnej amortyzacji – nieruchomości inwestycyjnych, które są pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, powinny – podobnie jak przychody z nieruchomości inwestycyjnych – być zaliczane (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. c u.r.) do pozostałych kosztów operacyjnych.

Na tym poziomie wyniku operacyjnego są one konfrontowane z przychodami z najmu i innymi pożytkami uzyskiwanymi z takich nieruchomości, co zapewnia tzw. poziomą współmierność wyniku finansowego.

Powyższe oznacza, że przychody i powiązane z nimi koszty dotyczące nieruchomości zaliczonych do inwestycji powinny być w takim wypadku ujmowane i prezentowane jako element „góry” rachunku zysków i strat. [ramka 2]

Ramka 2

Przykład z KSR Budynek wynajmowany poza podstawową działalnością Jednostka prowadząca działalność inną niż wynajem posiada budynek przeznaczony do wynajęcia. Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym nieruchomość przynosi pożytki pośrednio związane z prowadzoną działalnością operacyjną. Przychody z czynszów jednostka ujmuje w rachunku zysków i strat jako Pozostałe przychody operacyjne – Inne (poz. G.IV wg załącznika nr 1 do ustawy). Koszty związane z utrzymywaniem nieruchomości zaliczonej do inwestycji są ujmowane jako Pozostałe koszty operacyjne – Inne (poz. H.III wg załącznika nr 1 do ustawy). ©℗

Przykład 14

Powierzchnie biurowe Spółka AGH wynajmuje innym podmiotom powierzchnie biurowe. Budynki są utrzymywane w celu wzrostu ich wartości w długim okresie, a spółka – wynajmując biura – nie świadczy dodatkowych usług związanych z zarządzaniem nieruchomością. Funkcję zarządcy budynku pełni inny podmiot. W lipcu spółka uzyskała z tytułu wynajmu 100 000 zł, co zostało zaksięgowane następująco: Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 123 000 zł,

Ma „Przychody ze sprzedaży – najem” 100 000 zł,

Ma „VAT należny” 23 000 zł. Jednocześnie spółka poniosła koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, które są pokrywane w cenie najmu: Faktura za czyszczenie elewacji budynku – 5000 zł + 23 proc. VAT: Wn „Usługi obce” 5000 zł,

Wn „VAT naliczony” 1150 zł,

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 6150 zł. Podatek od nieruchomości – 4000 zł: Wn „Podatki i opłaty” 4000 zł,

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 4000 zł.

W projekcie standardu poświęconego inwestycjom w nieruchomości i WNiP KSR wskazuje również, że jeżeli przedmiotem najmu jest nieruchomość, a także jej wyposażenie, to przychody z tego tytułu powinny być prezentowane w tej samej pozycji co przychody z wynajmu nieruchomości. Analogicznie, koszty związane z wyposażeniem – przykładowo amortyzacja tego wyposażenia – są ujmowane w sposób spójny z kosztami dotyczącymi wynajmowanej nieruchomości.

Przykład 15

Apartamenty Spółka Incest posiada pięć apartamentów w Gdyni. Są one wynajmowane turystom i wyposażone w elementy umożliwiające wypoczynek – meble, sprzęt kuchenny, ręczniki itp. Spółka Incest nie zajmuje się jednak bezpośrednią obsługą tych apartamentów – zadanie to realizuje wyspecjalizowana firma. Spółka Incest sfinansowała tylko pierwsze elementy ruchomego wyposażenia apartamentów. Przychody z wynajmu apartamentów ujmowane są jako przychody ze sprzedaży usług, natomiast koszty ponoszone na rzecz wyspecjalizowanej firmy obsługującej apartamenty prezentowane są w pozycji „Usługi obce”.

Sprzedaż aktywów zaliczonych do inwestycji

Podobnie jak w przypadku środków trwałych i „zwykłych” WNiP, przychody z rozchodu inwestycji w nieruchomości lub WNiP oraz koszty związane z tym rozchodem prezentowane są w rachunku zysków i strat jako „Zysk/Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych”. Zasada ta obowiązuje również wówczas, gdy jednostka regularnie dokonuje sprzedaży aktywów zaliczonych do inwestycji, realizując w ten sposób korzyści ekonomiczne – niezależnie od tego, czy najem nieruchomości (udostępnienie WNiP) jest działalnością podstawową, czy działalnością poboczną.

Dodatkowe koszty ponoszone przez jednostkę w związku z rozchodem inwestycji w nieruchomości lub WNiP korygują zysk lub stratę z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych. Mogą to być w szczególności koszty:

dostosowania obiektu do sprzedaży, które nie stanowią jego ulepszenia,

przeprowadzenia wycen i ekspertyz niezbędnych do dokonania sprzedaży,

opłat administracyjnych i notarialnych obciążających jednostkę.

Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zostały osiągnięte przychody z tytułu rozchodu składnika majątkowego, jednostka nie ma prawa odraczać w czasie (aktywować) takich kosztów. Powinna je ująć – zgodnie z zasadą ostrożności – jako pozostałe koszty operacyjne okresu, w którym zostały poniesione.

Przykład 16

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej KLP sp. z o.o. posiadała budynek, który w całości wynajmowała. Przychody z tego tytułu ujmowane były jako przychody z najmu. Budynek był wyceniany według modelu kosztu, a jego nieumorzona wartość w księgach wynosiła 600 000 zł. W ewidencji spółka wykazywała również grunt inwestycyjny, na którym stał budynek, o wartości księgowej 200 000 zł. We wrześniu 2025 r. cała nieruchomość została sprzedana za 1 300 000 zł. Koszty przygotowania dokumentacji oraz doradztwa związane ze sprzedażą wyniosły 80 000 zł netto. Spółka KLP zaprezentuje w sprawozdaniu finansowym za 2025 r., w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych „Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych”, kwotę 420 000 zł. Wynik ten został obliczony według wzoru: 1 300 000 zł – 600 000 zł – 200 000 zł – 80 000 zł = 420 000 zł.

Koszty ponoszone w związku z ulepszeniem inwestycji w nieruchomości

Należy również wskazać, że koszty ponoszone w związku z ulepszeniem inwestycji w nieruchomości – zidentyfikowane zgodnie z obowiązującymi zasadami – ujmuje się zgodnie z przyjętym modelem wyceny dla danej nieruchomości. Dokonując oceny, czy poniesione koszty stanowią ulepszenie nieruchomości, czy jedynie pozwalają na dalsze czerpanie z niej pożytków, jednostka kieruje się zasadami określonymi w pkt 7.5–7.27 KSR nr 11 „Środki trwałe”. Nie przewiduje się natomiast możliwości ulepszenia inwestycji w WNiP.

Koszty poniesione w związku z nieruchomością zaliczoną do inwestycji, wycenianą w modelu kosztu, uznaje się za ulepszenie zwiększające jej wartość początkową, jeżeli spełnione są warunki przewidziane w KSR nr 11 „Środki trwałe”, tj.:

a) przeprowadzane prace lub czynności mają charakter przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji obiektu inwentarzowego (por. pkt 7.12–7.15 KSR nr 11),

b) w wyniku ww. prac oczekuje się wzrostu wartości użytkowej ulepszonej nieruchomości w stosunku do posiadanej uprzednio wartości użytkowej, tj. stanu nieruchomości sprzed jej ostatniego ulepszenia.

Uwaga! Wzrost wartości użytkowej nieruchomości wymaga odpowiedniego udokumentowania, które wskazuje konkretne cechy wartości użytkowej podlegające zwiększeniu (analogicznie jak w pkt 7.11 KSR nr 11).

W przypadku stosowania modelu kosztu do wyceny inwestycji nakłady poniesione na ulepszenie ujmuje się jako zwiększenie wartości początkowej. Po przyjęciu takiego ulepszenia do użytkowania jednostka dokonuje korekty wartości odpisów amortyzacyjnych, uwzględniając to, w jaki sposób poniesione nakłady wpłynęły na wzrost korzyści wynikających z danego składnika aktywów. Natomiast w przypadku stosowania do wyceny inwestycji modelu wartości godziwej nakłady na ulepszenie ujmowane są jako pozostałe koszty operacyjne. Wzrost wartości użytkowej nieruchomości w wyniku poniesionych kosztów znajduje odzwierciedlenie poprzez zmianę wartości nieruchomości w wyniku wyceny dokonywanej – co najmniej – na dzień bilansowy.

Przykład 17

Model kosztu a ulepszenie Spółka GKL wycenia inwestycje w nieruchomości według modelu kosztu. W 2025 r. poniosła nakłady na przebudowę budynku biurowego o wartości początkowej 2 000 000 zł i umorzeniu 1 800 000 zł. Zakres prac obejmował m.in. zmianę przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Łączna wartość poniesionych nakładów wyniosła 5 000 000 zł. Kierownik jednostki stwierdził, że w wyniku przeprowadzonych prac budynek będzie użytkowany o 10 lat dłużej i stanie się bardziej atrakcyjny dla potencjalnych najemców. Spółka ujmie zatem kwotę 5 000 000 zł jako zwiększenie wartości początkowej budynku. Po zakończeniu prac konieczne będzie również dostosowanie stawki amortyzacji do nowego okresu użytkowania, wydłużonego o 10 lat.

Przykład 18

Wartość godziwa a poniesione nakłady Spółka CDF posiada nieruchomość inwestycyjną o wartości księgowej 6 880 000 zł. Jednostka stosuje model wyceny w wartości godziwej. W 2025 r. poniosła koszty rozbudowy nieruchomości, dzięki którym możliwe będzie uzyskiwanie wyższych przychodów z tytułu najmu. Wartość poniesionych nakładów, zakwalifikowanych jako ulepszenie, wyniosła 300 000 zł. Zgodnie z przyjętym modelem spółka ujmie kwotę 300 000 zł jako pozostałe koszty operacyjne. Na dzień bilansowy została przeprowadzona wycena nieruchomości – według operatu szacunkowego jej wartość rynkowa wynosi 7 000 000 zł. Wzrost wartości nieruchomości o 120 000 zł (7 000 000 zł – 6 880 000 zł) spółka ujmie jako pozostałe przychody operacyjne.

Zmiany przeznaczenia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. c u.r. do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się m.in. skutki przekwalifikowania nieruchomości ze środków trwałych (oraz WNiP), jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą.

Oznacza to, że w przypadku przekwalifikowania środka trwałego do inwestycji w nieruchomości wycenianych według modelu ceny nabycia różnice wyceny się nie pojawią. Natomiast gdy przekwalifikowanie nieruchomości wiąże się ze zmianą jej wartości na cenę rynkową lub inaczej określoną wartość godziwą, różnice między wartością godziwą a dotychczasową wartością nieruchomości (ustaloną według ceny nabycia, pomniejszonej o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości) ujmuje się odpowiednio jako pozostałe przychody albo pozostałe koszty operacyjne.

Przykład 19

Przekwalifikowanie Spółka TRE posiadała budynek administracyjny o wartości początkowej 5 000 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 600 000 zł. Zarząd spółki podjął decyzję o zmianie przeznaczenia – budynek nie jest już wykorzystywany na potrzeby jednostki i został w całości oddany w najem. Na dzień zmiany rzeczoznawca ustalił wartość godziwą nieruchomości na 6 900 000 zł. Wynajem nie stanowi podstawowej działalności spółki TRE. Wariant I – model kosztu Spółka TRE wycenia inwestycje w nieruchomości według modelu kosztu Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji przebiega następująco: Wn „Inwestycje w nieruchomości” 5 000 000 zł,

Ma „Środki trwałe” 5 000 000 zł, oraz równolegle: Wn „Umorzenie środków trwałych” 600 000 zł,

Ma „Umorzenie inwestycji w nieruchomości” 600 000 zł. W tym wariancie wartość godziwa nie ma wpływu na wycenę. Zaleca się jedynie ujawnienie jej w dodatkowych informacjach i objaśnieniach sprawozdania finansowego. Wariant II – model wartości godziwej Spółka TRE wycenia inwestycje w nieruchomości według modelu wartości godziwej Przekwalifikowanie przebiega w następujący sposób: Wn „Inwestycje w nieruchomości” 6 900 000 zł,

Wn „Umorzenie środków trwałych” 600 000 zł,

Ma „Środki trwałe” 5 000 000 zł,

Ma „Pozostałe przychody operacyjne – aktualizacja wartości aktywów” 2 500 000 zł. Od dnia przekwalifikowania jednostka zaprzestaje naliczania odpisów amortyzacyjnych od budynku. Zaleca się, aby w informacji dodatkowej wyraźnie wskazać, że wzrost wartości ujętych w „pozostałych przychodach operacyjnych” jest efektem przekwalifikowania nieruchomości – dotychczas wycenianej według modelu kosztu – do inwestycji w nieruchomości wycenianych według wartości godziwej.

W odwrotnym przypadku, tj. przekwalifikowania nieruchomości inwestycyjnej do środków trwałych, sposób postępowania objaśnia KSR nr 11. Wskazuje on w par. 6.26, że w razie pozyskania środka trwałego na skutek przekwalifikowania z nieruchomości inwestycyjnej wartość początkową takiego środka trwałego stanowi:

wartość księgowa netto nieruchomości na dzień przekwalifikowania, jeżeli zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości jednostka wycenia nieruchomości inwestycyjne według zasad określonych dla środków trwałych. W księgach jednostka ujmuje na kontach „Środki trwałe” i „Umorzenie środków trwałych” odrębnie wartość księgową brutto oraz umorzenie, a także ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości, figurujące dotychczas na kontach „Nieruchomości inwestycyjne” i „Umorzenie nieruchomości inwestycyjnych”;

wartość księgowa netto nieruchomości na dzień przekwalifikowania, ustalona w wartości godziwej, figurująca dotychczas na koncie „Nieruchomości inwestycyjne”, jeżeli nieruchomość była od początku ujmowana w jednostce jako nieruchomość inwestycyjna i wyceniana w wartości godziwej. Na dzień przekwalifikowania nieruchomość wycenia się w aktualnej wartości godziwej, a różnice z tytułu zmiany wartości rozlicza się zgodnie z zasadami właściwymi dla nieruchomości inwestycyjnych, tj. odnosi na „Pozostałe przychody operacyjne” albo „Pozostałe koszty operacyjne”. Tak ustalona wartość księgowa netto stanowi wartość początkową nieruchomości przyjętej do środków trwałych w wyniku przekwalifikowania;

wartość księgowa brutto nieruchomości ustalona w momencie jej pozyskania przez jednostkę, pomniejszona o umorzenie za okres od pozyskania nieruchomości do dnia przekwalifikowania oraz o odpisy aktualizujące – jeżeli kiedykolwiek w okresach wcześniejszych składnik majątku był ujęty jako środek trwały, a jednostka, zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, wycenia nieruchomości inwestycyjne w cenie rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia, w której pierwotnie ujęto nieruchomość na koncie „Środki trwałe” (historycznej wartości początkowej), to wartość początkową przekwalifikowanej nieruchomości na dzień przekwalifikowania stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Jednocześnie na dzień przekwalifikowania przeprowadza się – zgodnie z KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów” – test na utratę wartości środka trwałego, dokonując ewentualnego odpisu aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Różnice między nowo ustaloną wartością netto nieruchomości przekwalifikowanej do środków trwałych a wartością, w której figurowała na koncie „Nieruchomości inwestycyjne”, odnosi się na „Pozostałe przychody operacyjne” lub „Pozostałe koszty operacyjne”. W przypadku „odwrotnego” przekwalifikowania postępuje się zatem w sposób wskazany w KSR nr 11, a powstałe różnice wyceny odnosi się na pozostałe przychody i koszty operacyjne. Oczywiście składnik WNiP może zostać również przekwalifikowany do inwestycji w WNiP wycenianej w cenie rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Jednostka na dzień przekwalifikowania wycenia dany składnik w wartości rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej wyłącznie wówczas, gdy istnieje aktywny rynek na tego rodzaju dobra niematerialne i znane są ceny tych dóbr. Osiągnięcie wiarygodnej wyceny w wartości godziwej składnika WNiP bez odniesienia się do aktywnego rynku jest – ze względu na specyfikę tego rodzaju aktywów – praktycznie niemożliwe. Różnicę między wartością księgową netto przekwalifikowanego składnika WNiP a jego wartością rynkową lub inaczej określoną wartością godziwą ujmuje się w „Pozostałych przychodach operacyjnych” albo w „Pozostałych kosztach operacyjnych”.

Ważne: W przypadku zmiany przeznaczenia składnika w jednostkach, które nie stosują uproszczenia polegającego na zaniechaniu ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zmiana zasad (polityki) rachunkowości może wpływać również na wysokość odroczonego podatku dochodowego.

Inwentaryzacja inwestycji

Projekt nowego KSR przypomina również, iż zgodnie z art. 26 u.r. inwestycje w nieruchomości/WNiP podlegają okresowej inwentaryzacji. Jej głównymi celami są:

a) weryfikacja poprawności danych ewidencji księgowej poprzez ich porównanie ze stanem faktycznym oraz ujęcie wynikających z weryfikacji korekt kosztów i przychodów jednostki,

b) wzmocnienie kontroli wewnętrznej nad majątkiem jednostki,

c) ocena stanu oraz przydatności objętych inwentaryzacją aktywów, co może stanowić przesłankę do dokonania testów na trwałą utratę wartości.

Ważne: To jednostka powinna ustalić szczegółowe procedury inwentaryzacyjne zgodne z wymogami ustawy, przy czym muszą one uwzględniać zarówno liczbę obiektów, jak i ich specyfikę. Zaleca się, aby kwestie związane z inwentaryzacją były uregulowane w formie pisemnej instrukcji inwentaryzacyjnej.

Projekt KSR zwraca uwagę, iż specyfika inwentaryzacji nieruchomości zaliczonych do inwestycji polega na tym, że:

a) inwentaryzację gruntów, praw zaliczonych do inwestycji oraz w sytuacjach, gdy przeprowadzenie spisu z natury z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe, przeprowadza się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego,

b) inwentaryzację pozostałych nieruchomości zaliczonych do inwestycji przeprowadza się drogą spisu z natury raz na cztery lata w dowolnym dniu roku,

c) w przypadkach niewymienionych w pkt a i b inwentaryzację przeprowadza się drogą spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego.

W zakresie przeprowadzania inwentaryzacji inwestycji w nieruchomości, w tym także gruntów i praw zaliczonych do inwestycji, KSR zaleca stosowanie wskazówek zawartych w pkt 10.12–10.17 KSR nr 11 „Środki trwałe”. Z kolei inwentaryzację inwestycji w WNiP przeprowadza się w drodze weryfikacji na ostatni dzień roku obrotowego, zgodnie z art. 26 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy. Weryfikacja polega w szczególności na sprawdzeniu, czy jednostka dysponuje dokumentami potwierdzającymi jej tytuł prawny do danego składnika aktywów oraz czy w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany w tym zakresie.

Prezentacja informacji

Przepisy prawa bilansowego nie zawierają rozbudowanych wymogów w zakresie ujawniania informacji dotyczących inwestycji w nieruchomości. Lukę tę ma wypełnić nowy standard KSR. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego jednostka powinna ujawnić przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosowane w odniesieniu do inwestycji w nieruchomości oraz inwestycji w wartości niematerialne i prawne, w tym zasady ich amortyzacji.

Uwaga! Zaleca się, aby jednostka jasno wskazała, czy do wyceny wszystkich nieruchomości i WNiP zaliczonych do inwestycji stosuje model wartości godziwej, czy też model kosztu.

Przykład 20

Ujawnienia – model wartości godziwej Nieruchomość inwestycyjną w momencie ujęcia wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Na cenę nabycia nieruchomości składa się cena zakupu powiększona o wszelkie koszty bezpośrednio związane z transakcją zakupu. Kosztem wytworzenia nieruchomości zbudowanej przez spółkę jest jej koszt ustalony na dzień zakończenia budowy i przystosowania do użytkowania. Za dzień zakończenia budowy ustala się dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Po początkowym ujęciu na każdy dzień bilansowy nieruchomość inwestycyjną wycenia się według wartości godziwej. Wartość godziwa nieruchomości ustalana jest w wyniku wyceny dokonanej przez akredytowanego, niezależnego rzeczoznawcę. Spółka klasyfikuje prowadzone projekty inwestycyjne do jednej z dwóch kategorii: nakłady na planowane projekty komercyjne, nieruchomości w budowie. Nakłady na nieruchomości inwestycyjne dzielą się na trzy kategorie: koszty ulepszeń – koszty odnoszone w pozostałe koszty operacyjne, a efektywnie zwiększające wartość nieruchomości w wyniku jej wyceny,

koszty aranżacji – koszty ponoszone bezpośrednio na potrzeby dostosowania nieruchomości do konkretnego najemcy oraz początkowe koszty bezpośrednie poniesione w celu zawarcia konkretnej umowy najmu,

koszty napraw i konserwacji – koszty konserwacji i drobnych napraw oraz istotne koszty niewynikające z normalnego zużycia.

Należy też przypomnieć, iż w rachunku zysków i strat w pozycji „Zysk/strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych” wykazuje się różnicę między przychodami z tytułu rozchodu inwestycji w nieruchomości i WNiP, a ich wartością księgową netto powiększoną o koszty związane z rozchodem. Nie dopuszcza się kompensowania wyniku z tytułu rozchodu różnych składników inwestycji wymienionych powyżej.

Część projektu poświęcona prezentacji w sprawozdaniu finansowym jest bardzo szczegółowa. Wskazuje m.in., w których pozycjach należy ujmować koszty amortyzacji. [tabela]

Tabela. Prezentacja kosztów amortyzacji

Najem jako główne źródło korzyści ekonomicznych Najem jako działalność poboczna Wynajem lub udostępnienie na podstawie innej umowy nieruchomości/WNiP zaliczonych do inwestycji, zgodnie z przyjętym przez jednostkę modelem biznesu (tj. stanowiącym główne źródło uzyskiwania korzyści ekonomicznych), w rachunku zysków i strat jednostki stosującej model kosztu ujmowane są jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Wynajem lub udostępnienie nieruchomości/WNiP zaliczonych do inwestycji, które nie stanowią głównego obszaru działalności jednostki, w rachunku zysków i strat jednostki stosującej model kosztu do wyceny ujmowane są jako pozostałe koszty operacyjne. Załącznik nr 1 – poz. B.I. Amortyzacja w wariancie porównawczym i poz. B.I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów w wariancie kalkulacyjnym;Załącznik nr 4 – poz. B.I Amortyzacja;Załącznik nr 5 – poz. B.I. Amortyzacja w wariancie porównawczym i poz. B. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów w wariancie kalkulacyjnym Załącznik nr 1 – poz. E.III. Inne koszty operacyjne w wariancie porównawczym i poz. H.III Inne koszty operacyjne w wariancie kalkulacyjnym;Załącznik nr 4 – poz. D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów;Załącznik nr 5 – poz. D. Pozostałe koszty operacyjne (wariant porównawczy) i poz. F. Pozostałe koszty operacyjne (wariant kalkulacyjny).

KSR w projekcie wskazał również, iż w rachunku zysków i strat jednostki stosującej model wartości godziwej zysk lub strata wynikająca ze zmiany ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej inwestycji w nieruchomości/WNiP ujmowana jest jako pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne – w okresie, w którym nastąpiła zmiana. Jest ona prezentowana:

1. W załączniku nr 1:

zysk jako „Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”: w poz. D.III wariantu porównawczego oraz w poz. G.III wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat,

strata jako „Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”: w poz. E.II wariantu porównawczego oraz w poz. H.II wariantu kalkulacyjnego.

2. W załączniku nr 5:

w przypadku wzrostu wartości niefinansowych aktywów inwestycyjnych jako część pozostałych przychodów operacyjnych w poz. D wariantu porównawczego oraz w poz. F wariantu kalkulacyjnego,

w przypadku spadku wartości aktywa zaliczonego do inwestycji – jako część pozostałych kosztów operacyjnych w poz. E wariantu porównawczego oraz w poz. G wariantu kalkulacyjnego.

3. W załączniku nr 4 – mikrojednostki nie mogą stosować modelu wartości godziwej.

4. W załączniku nr 6:

w poz. I „Pozostałe przychody operacyjne” – w przypadku wzrostu wartości,

w poz. J „Pozostałe koszty operacyjne” – w przypadku spadku wartości.

Ponadto komitet w projekcie standardu wskazał, iż warto też – dokonując prezentacji informacji o nieruchomościach zaliczonych do inwestycji – zadbać o to, aby odbiorcy sprawozdań uzyskali dodatkowe dane pozwalające im właściwie ocenić model biznesu i charakter inwestycji. Należy zatem rozważyć ujawnienie np. takich informacji jak:

a) wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa ustalona zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VI Standardu dla nieruchomości zaliczonych do inwestycji, w przypadku stosowania przez jednostkę modelu kosztu, jeśli różni się ona w sposób istotny od wykazanej w bilansie wartości księgowej netto,

b) w przypadku stosowania modelu wartości godziwej – wskazanie, czy wartości te wynikają z ekspertyzy wydanej przez niezależnego rzeczoznawcę posiadającego uznawane i odpowiednie kwalifikacje zawodowe, który ostatnio przeprowadzał wyceny nieruchomości lub wartości niematerialnych zaliczonych do inwestycji, np. w podobnej lokalizacji czy zaliczanych do tej samej kategorii (jeśli nie uzyskano takiej ekspertyzy, fakt ten zaleca się ujawnić),

c) wartość początkowa w pełni zamortyzowanych nieruchomości lub WNiP będących nadal w używaniu w przypadku stosowania modelu kosztu,

d) wskazanie przyczyn wpływających na zmiany stóp i stawek amortyzacji, jeśli jednostka wycenia je według modelu kosztu,

e) wskazanie czynników wpływających na trwałą utratę wartości tych aktywów czy też czynników powodujących przerwanie lub zaprzestanie budowy nieruchomości zaliczonych do inwestycji.

W przypadku stosowania wyceny według modelu wartości godziwej warto rozważyć wskazanie, w jakim stopniu wartości te wynikają z ekspertyzy wydanej przez niezależnego rzeczoznawcę posiadającego uznawane i odpowiednie kwalifikacje zawodowe, który ostatnio przeprowadzał wyceny nieruchomości lub wartości niematerialnych zaliczonych do inwestycji, np. w podobnej lokalizacji czy zaliczanych do tej samej kategorii. ©℗