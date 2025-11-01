Wbiegł na jezdnię zza zaparkowanego auta

Jak przekazał podkomisarz Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopiec nagle wbiegł na jezdnię zza zaparkowanego pojazdu. W tym momencie został potrącony przez samochód osobowy Seat Leon, którym kierowała 47-letnia kobieta – mieszkanka powiatu krotoszyńskiego.

W chwili zdarzenia dziecko przebywało pod opieką osoby dorosłej oraz dwojga innych małoletnich. Wiadomo, że 7-latek przyjechał do babci w odwiedziny.

Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe chłopca, który w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

Niestety, mimo wysiłków lekarzy, dziecko zmarło o godzinie 23:30.

Kierująca i opiekunka były trzeźwe

Policja potwierdziła, że zarówno kierująca samochodem kobieta, jak i opiekunka dziecka były trzeźwe w chwili zdarzenia.

Na miejscu tragedii pracowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, powiadomiono także prokuratora oraz Komendanta Powiatowego Policji. Śledczy ustalają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.