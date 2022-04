Wprawdzie niektóre spółki mogą korzystać z uproszczeń polegających na zastosowaniu w tym zakresie zasad podatkowych, ale nie dotyczy to audytowanych podmiotów. Co roku warto też zweryfikować, czy nie zmieniło się przeznaczenie posiadanego przez jednostkę budynku. Od tego bowiem będzie zależało, czy w sprawozdaniu zostanie on zaprezentowany jako środek trwały czy inwestycja. Należy też przyjrzeć się odpisom aktualizacyjnym i ująć je we właściwych pozycjach rachunku zysków i strat.