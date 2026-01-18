KSR nr 15 służy ujednoliceniu zasad ujmowania oraz prezentacji przychodów ze sprzedaży dóbr w sprawozdaniach finansowych. Standard rozwija i doprecyzowuje regulacje ustawy o rachunkowości, wskazując, w jaki sposób identyfikować moment powstania przychodu oraz jak klasyfikować go w rachunku zysków i strat.

Celem KSR nr 15 jest ograniczenie rozbieżności interpretacyjnych, które w praktyce pojawiały się przy ustalaniu momentu ujęcia przychodu, zwłaszcza w transakcjach nietypowych, złożonych lub realizowanych etapami. Standard porządkuje również kwestie związane z klasyfikacją sprzedawanych dóbr, opierając się na ekonomicznym charakterze transakcji, a nie wyłącznie na jej formalnym ujęciu.

Dzięki temu KSR nr 15 wzmacnia porównywalność sprawozdań finansowych oraz zwiększa spójność prezentacji przychodów pomiędzy jednostkami, a także w kolejnych okresach sprawozdawczych tej samej jednostki.

► 2. Jakie przychody obejmuje?

KSR nr 15 obejmuje przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, półproduktów, towarów oraz materiałów. Są to przychody, które powstają w wyniku odpłatnego zbycia dóbr rzeczowych, niezależnie od tego, czy sprzedaż stanowi podstawowy przedmiot działalności jednostki, czy ma charakter uboczny.

Standard nie odnosi się natomiast do przychodów ze sprzedaży usług ani do pozostałych przychodów i zysków, takich jak przychody finansowe czy przychody operacyjne niezwiązane bezpośrednio ze sprzedażą dóbr. Te kategorie są regulowane odrębnymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz innymi krajowymi standardami rachunkowości.

Takie rozgraniczenie pozwala jednoznacznie określić zakres stosowania KSR nr 15 i uniknąć błędnego rozszerzania jego postanowień na transakcje, których standard nie obejmuje.

► 3. Co decyduje o momencie ujęcia przychodu?

O momencie ujęcia przychodu decyduje przeniesienie na nabywcę istotnych korzyści i ryzyk związanych ze sprzedawanym dobrem. To moment, w którym z ekonomicznego punktu widzenia dochodzi do realizacji transakcji, nawet jeżeli nie towarzyszy mu jeszcze fakturowanie albo zapłata.

KSR nr 15 podkreśla, że przychód nie powinien być ujmowany ani zbyt wcześnie, gdy jednostka nadal ponosi zasadnicze ryzyka związane z dobrem, ani z opóźnieniem, jeżeli nabywca faktycznie przejął kontrolę nad sprzedanym składnikiem. Każdorazowo konieczna jest analiza warunków konkretnej transakcji, w tym postanowień umownych oraz praktyki gospodarczej.

Takie podejście ma zapobiegać zarówno przyspieszaniu, jak i sztucznemu przesuwaniu momentu rozpoznania przychodu w czasie.

► 4. Jaką rolę odgrywa klasyfikacja zapasów?

Prawidłowa klasyfikacja zapasów ma kluczowe znaczenie dla ustalenia charakteru przychodów oraz ich prezentacji w rachunku zysków i strat. KSR nr 15 opiera się na założeniu, że o kwalifikacji sprzedawanych dóbr decyduje cel ich nabycia, a nie sam fakt późniejszej sprzedaży.

Jeżeli zapasy zostały nabyte w celu zużycia w działalności operacyjnej jednostki, mają charakter materiałów. Jeżeli natomiast zostały nabyte z zamiarem dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, są to towary. To rozróżnienie wpływa bezpośrednio na sposób prezentacji przychodów oraz kosztów związanych ze sprzedażą tych dóbr.

Błędna klasyfikacja zapasów może prowadzić do nieprawidłowego ujęcia przychodów, a w konsekwencji do zniekształcenia obrazu działalności jednostki w sprawozdaniu finansowym.

► 5. Dlaczego sprzedaż materiałów wymaga szczególnego podejścia?

Materiały są nabywane w celu zużycia na własne potrzeby jednostki, a nie w celu dalszej odsprzedaży. Z tego względu ich sprzedaż ma co do zasady charakter uboczny wobec działalności podstawowej i nie powinna stanowić istotnego źródła przychodów.

KSR nr 15 wyodrębnia sprzedaż materiałów i przewiduje dla niej odrębne zasady prezentacji, inne niż w przypadku sprzedaży wyrobów lub towarów. Ma to zapobiegać sytuacjom, w których sprzedaż materiałów o charakterze incydentalnym byłaby prezentowana w taki sam sposób jak przychody z działalności handlowej lub produkcyjnej.

Szczególne podejście do sprzedaży materiałów pozwala lepiej oddać ekonomiczny sens transakcji oraz zachować spójność prezentacji przychodów w sprawozdaniu finansowym. Zwrócenie uwagi na to zagadnienie w KSR jest ważne szczególnie teraz, gdy zmienione zostały zapisy ustawy o rachunkowości i praktycy nie przyzwyczaili się jeszcze do nowego podejścia.

► 6. Czy standard dotyczy również przychodów ze sprzedaży usług?

Nie. KSR nr 15 odnosi się wyłącznie do przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, półproduktów, towarów oraz materiałów. Standard nie reguluje bezpośrednio zasad ujmowania przychodów ze sprzedaży usług, które podlegają innym przepisom ustawy o rachunkowości oraz odrębnym krajowym standardom.

Należy podkreślić, że ogólne zasady wynikające z KSR nr 15, takie jak podejście oparte na przeniesieniu korzyści i ryzyk czy analiza ekonomicznego sensu transakcji, mogą być pomocne przy kształtowaniu zasad rachunkowości dotyczących usług. Nie zastępują one jednak regulacji właściwych dla tego rodzaju przychodów.

► 7. Czy moment ujęcia przychodu zawsze pokrywa się z momentem wystawienia faktury?

Nie. Zgodnie z KSR nr 15 decydujące znaczenie ma moment przeniesienia na nabywcę istotnych korzyści i ryzyk związanych ze sprzedawanym dobrem, a nie moment wystawienia faktury ani otrzymania zapłaty.

Fakturowanie i rozliczenia pieniężne mają znaczenie dowodowe i podatkowe, natomiast w rachunkowości kluczowa jest ekonomiczna realizacja transakcji. W praktyce oznacza to, że przychód może zostać ujęty wcześniej albo później niż data faktury, jeżeli wynika to z warunków umowy i faktycznego przebiegu transakcji.

► 8. Jak standard traktuje rozbieżności między ujęciem bilansowym a podatkowym przychodów?

KSR nr 15 zakłada, że ujęcie przychodów w rachunkowości może różnić się od ujęcia podatkowego. Rachunkowość kieruje się zasadą wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, podczas gdy przepisy podatkowe realizują odmienne cele.

W praktyce oznacza to konieczność prowadzenia ewidencji, która umożliwia jednocześnie prawidłowe rozliczenia podatkowe oraz prawidłowe ustalenie przychodów zgodnie z zasadami rachunkowości. Rozbieżności te nie stanowią błędu, jeśli wynikają z odmiennych regulacji i są odpowiednio udokumentowane.

► 9. Czy przychód może zostać ujęty przed fizycznym wydaniem dobra?

Tak, jeżeli spełnione są warunki potwierdzające przeniesienie na nabywcę istotnych korzyści i ryzyk związanych z tym dobrem.

Może to mieć miejsce na przykład w transakcjach realizowanych zgodnie z określonymi regułami Incoterms, które precyzyjnie określają moment przejścia ryzyka, albo w przypadku sprzedaży typu „zafakturuj i utrzymuj”, gdy dobro pozostaje czasowo u sprzedawcy, ale nabywca przejął nad nim ekonomiczną kontrolę. Każdorazowo wymaga to jednak analizy warunków umowy i okoliczności konkretnej transakcji.

► 10. Jak należy ujmować przychody z umów wieloelementowych?

W przypadku umów wieloelementowych przychody należy co do zasady ujmować odrębnie dla każdego elementu umowy, po spełnieniu warunków ujęcia właściwych dla danego dobra lub usługi. Oznacza to konieczność identyfikacji poszczególnych składników umowy oraz oceny, czy każdy z nich stanowi odrębne zobowiązanie do wykonania świadczenia.

Takie podejście pozwala na właściwe przypisanie momentu ujęcia przychodu do faktycznego przebiegu transakcji oraz zapobiega przedwczesnemu lub opóźnionemu rozpoznaniu przychodów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku umów obejmujących np. sprzedaż towaru wraz z dodatkowymi świadczeniami.

► 11. Czy wszystkie elementy umowy zawsze trzeba rozdzielać?

Nie. KSR nr 15 dopuszcza możliwość łączenia elementów umowy, jeżeli są one tego samego rodzaju, mają podobną charakterystykę ekonomiczną oraz są ujmowane według tych samych zasad i w tym samym okresie sprawozdawczym.

W praktyce oznacza to, że nie ma potrzeby sztucznego dzielenia umowy na elementy, jeżeli ich rozdzielenie nie wpływa na moment ujęcia przychodu ani na jego wartość. Kluczowe jest jednak, aby łączenie elementów było uzasadnione ekonomicznie i prowadziło do wiernego przedstawienia treści transakcji.

► 12. Jak ujmować przychody w przypadku sprzedaży komisowej?

W sprzedaży komisowej dostawca ujmuje przychód dopiero w momencie sprzedaży dobra przez pośrednika ostatecznemu nabywcy. Decydujące znaczenie ma tu moment przeniesienia istotnych korzyści i ryzyk związanych z dobrem na stronę trzecią.

Do tego momentu dobro pozostaje własnością dostawcy, a pośrednik działa jedynie w jego imieniu. W konsekwencji przekazanie dobra do komisanta nie skutkuje jeszcze ujęciem przychodu w rachunkowości dostawcy.

► 13. Czy otrzymane zaliczki stanowią przychód?

Nie. Zaliczki, zadatki i przedpłaty otrzymane od kontrahentów nie stanowią przychodu w rozumieniu KSR nr 15. Do momentu spełnienia warunków ujęcia przychodu ze sprzedaży dóbr ujmuje się je jako zobowiązania wobec nabywców.

Dopiero realizacja transakcji, rozumiana jako przeniesienie na nabywcę istotnych korzyści i ryzyk, uzasadnia przeksięgowanie otrzymanych kwot na przychody. Takie podejście zapobiega wykazywaniu przychodów, które nie zostały jeszcze ekonomicznie zrealizowane.

► 14. Jak są traktowane sprzedaż promocyjna i gratisy?

Jeżeli w ramach sprzedaży jednostka zobowiązuje się do przekazania nabywcy dodatkowego świadczenia, np. gratisu lub elementu promocyjnego, świadczenie to należy wyodrębnić jako odrębny element umowy.

W takim przypadku część wynagrodzenia przypisuje się do tego dodatkowego świadczenia, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa jego realizacji. Przychód związany z tym elementem ujmuje się dopiero w momencie spełnienia warunków jego wykonania, a nie w chwili sprzedaży dobra podstawowego.

► 15. Czy ponadstandardowa gwarancja wpływa na moment ujęcia przychodu?

Tak. Ponadstandardowa gwarancja stanowi odrębny element umowy i wymaga wyodrębnienia części wynagrodzenia przypadającej na to świadczenie. Oznacza to, że nie cała kwota należna z tytułu sprzedaży dobra może zostać ujęta jako przychód w momencie jego wydania.

Część wynagrodzenia przypisana do ponadstandardowej gwarancji ujmowana jest jako przychód w okresie, w którym jednostka świadczy ochronę gwarancyjną. Takie podejście odzwierciedla fakt, że świadczenie gwarancyjne realizowane jest w czasie, a korzyści ekonomiczne z tego tytułu powstają sukcesywnie przez okres obowiązywania gwarancji.

Rozdzielenie wynagrodzenia pomiędzy sprzedaż dobra a ponadstandardową gwarancję pozwala na wierne przedstawienie treści ekonomicznej transakcji oraz zapobiega przedwczesnemu ujęciu przychodów.

Po aktualizacji KSR nr 15

► 16. Czy aktualizacja standardu wymaga zmian w polityce rachunkowości?

Tak. Zaktualizowana wersja KSR nr 15 wzmacnia rolę polityki rachunkowości w zakresie prezentacji sprzedaży materiałów. Jednostka powinna jednoznacznie określić w dokumentacji sposób ujmowania tych transakcji w rachunku zysków i strat, w szczególności wybór prezentacji w szyku rozwartym albo per saldo.

Brak odpowiednich zapisów w polityce rachunkowości może prowadzić do niejednolitej praktyki ujmowania sprzedaży materiałów, utrudniać porównywalność danych finansowych oraz rodzić wątpliwości interpretacyjne, także na etapie badania sprawozdania finansowego. Zmiana sposobu prezentacji sprzedaży materiałów nie powinna następować bez uprzedniego uregulowania tej kwestii w dokumentacji jednostki.

► 17. Jakie zapisy dotyczące sprzedaży materiałów powinny znaleźć się w polityce rachunkowości?

Polityka rachunkowości powinna wprost regulować:

sposób prezentacji przychodów ze sprzedaży materiałów w rachunku zysków i strat (w szyku rozwartym albo per saldo),

zasady ujmowania kosztów sprzedaży materiałów albo straty ze sprzedaży materiałów,

kryteria klasyfikacji zapasów jako materiałów albo towarów, z uwzględnieniem celu ich nabycia.

Takie zapisy zapewniają spójność ewidencji księgowej, ograniczają ryzyko dowolnej interpretacji oraz ułatwiają stosowanie jednolitych zasad w kolejnych okresach sprawozdawczych.

► 18. Jak aktualizacja standardu wpływa na porównywalność sprawozdań finansowych?

Jednoznaczne uregulowanie w polityce rachunkowości zasad klasyfikacji zapasów oraz prezentacji sprzedaży materiałów zwiększa porównywalność danych finansowych zarówno w czasie, jak i pomiędzy jednostkami. Umożliwia to lepszą ocenę struktury przychodów i kosztów oraz ogranicza ryzyko błędnych wniosków wynikających wyłącznie ze zmiany sposobu prezentacji danych.

Brak takich regulacji może istotnie zaburzać porównywalność sprawozdań finansowych, nawet przy niezmienionej skali i charakterze działalności jednostki.

KSR nr 11

► 19. Czy każda nieruchomość oddana w najem powinna być wykazywana jako inwestycja w nieruchomości?

Nie. O kwalifikacji nieruchomości decyduje sposób czerpania korzyści ekonomicznych, a nie sam fakt zawarcia umowy najmu. Jeżeli nieruchomość przestaje być wykorzystywana na własne potrzeby jednostki i zaczyna służyć osiąganiu przychodów z najmu albo wzrostowi wartości, powinna zostać zakwalifikowana jako inwestycja w nieruchomości. Jeżeli natomiast nadal pełni funkcje operacyjne lub administracyjne jednostki, pozostaje środkiem trwałym. O czasowej klasyfikacji nieruchomości przesądza jej dominujący sposób wykorzystania oraz zamiar jednostki co do czerpania z niej korzyści ekonomicznych. Przejściowy lub uboczny najem, który nie zmienia podstawowej funkcji nieruchomości, nie uzasadnia jej przekwalifikowania do inwestycji w nieruchomości.

► 20. Czy maszyny lub środki transportu oddane w najem tracą status środków trwałych?

Nie. Kryterium przeznaczenia wyłącznie na własne potrzeby odnosi się do nieruchomości. Rzeczowe aktywa trwałe inne niż nieruchomości, takie jak maszyny, urządzenia czy środki transportu, mogą być zaliczane do środków trwałych także wtedy, gdy są oddane innym jednostkom w najem, dzierżawę lub leasing operacyjny. O ich kwalifikacji decyduje fakt sprawowania kontroli nad składnikiem majątku oraz przewidywany okres jego ekonomicznej użyteczności, a nie sam sposób jego czasowego wykorzystania przez inny podmiot.

► 21. Kiedy następuje moment przekwalifikowania nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji w nieruchomości?

Momentem przekwalifikowania jest chwila faktycznego zaprzestania użytkowania nieruchomości na własne potrzeby jednostki. Nie jest nim samo podjęcie decyzji o zmianie przeznaczenia ani podpisanie umowy najmu. Kluczowe znaczenie ma rzeczywista zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości.

► 22. Czy nieruchomość wykorzystywana częściowo na własne potrzeby, a częściowo wynajmowana, zawsze podlega przekwalifikowaniu?

Nie zawsze. W takich przypadkach jednostka powinna ocenić, która funkcja ma charakter dominujący. Jeżeli zasadnicza część nieruchomości nadal służy działalności operacyjnej lub administracyjnej, całość może pozostać środkiem trwałym. Jeżeli natomiast przeważającym celem staje się osiąganie korzyści z najmu, zasadna może być kwalifikacja do inwestycji w nieruchomości. Ocena ta powinna uwzględniać zarówno zakres wykorzystania nieruchomości, jak i sposób czerpania z niej korzyści ekonomicznych.

► 23. Jak dokumentować decyzję o przekwalifikowaniu nieruchomości?

Decyzja o przekwalifikowaniu nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji w nieruchomości powinna być poparta kompletną i spójną dokumentacją, która jednoznacznie potwierdza rzeczywistą zmianę sposobu jej wykorzystania. Dokumentacja ta powinna odzwierciedlać stan faktyczny, a nie jedynie zamiar jednostki lub formalne decyzje organizacyjne. W szczególności dokumentacja może obejmować:

protokoły przekazania nieruchomości do innego sposobu użytkowania,

decyzje kierownika jednostki dotyczące zmiany przeznaczenia nieruchomości,

dokumenty potwierdzające zaprzestanie wykorzystywania nieruchomości na cele operacyjne lub administracyjne,

zawarte umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy potwierdzające rozpoczęcie czerpania korzyści ekonomicznych z najmu,

zmiany w ewidencji środków trwałych i inwestycji w nieruchomości,

zapisy w polityce rachunkowości lub jej aktualizację, jeżeli przekwalifikowanie ma charakter trwały lub powtarzalny.

Istotne znaczenie ma również zachowanie spójności czasowej pomiędzy zmianą sposobu użytkowania nieruchomości a momentem jej przekwalifikowania w księgach rachunkowych. Dokumentacja powinna umożliwiać jednoznaczne ustalenie, od kiedy nieruchomość przestała pełnić funkcje operacyjne, a zaczęła służyć osiąganiu przychodów z najmu lub wzrostowi wartości. Prawidłowe udokumentowanie decyzji o przekwalifikowaniu ma kluczowe znaczenie dla rzetelności i porównywalności sprawozdania finansowego, a także dla celów kontrolnych i audytowych. Brak odpowiednich dokumentów może prowadzić do zakwestionowania klasyfikacji nieruchomości przez biegłego rewidenta lub organy kontrolne.

► 24. Czy przekwalifikowanie nieruchomości wpływa na wynik finansowy jednostki?

Tak. Przekwalifikowanie nieruchomości wpływa na sposób jej prezentacji w bilansie oraz na zasady ujmowania przychodów i kosztów związanych z jej użytkowaniem, co może pośrednio oddziaływać na wynik finansowy jednostki. Zmiana klasyfikacji nieruchomości skutkuje w szczególności:

przeniesieniem nieruchomości pomiędzy pozycjami bilansowymi (ze środków trwałych do inwestycji w nieruchomości),

zmianą sposobu ujmowania przychodów z najmu oraz kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,

potencjalnym wpływem na wynik operacyjny, w zależności od przyjętych zasad prezentacji i ewidencji tych zdarzeń.

Wpływ przekwalifikowania na wynik finansowy nie zawsze ma charakter bezpośredni i jednorazowy, jednak może mieć znaczenie strukturalne, zwłaszcza gdy nieruchomość generuje istotne przychody lub koszty. Z tego względu moment przekwalifikowania oraz jego zasadność powinny być każdorazowo starannie przeanalizowane i odpowiednio udokumentowane. Nieprawidłowe lub przedwczesne przekwalifikowanie nieruchomości może prowadzić do zniekształcenia obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, a w konsekwencji do zakwestionowania sprawozdania finansowego. Dlatego decyzja ta powinna być podejmowana z zachowaniem szczególnej staranności i w oparciu o rzetelne przesłanki faktyczne.

► 25. Jak traktować nieruchomości czasowo niewykorzystywane, np. przejściowo niewynajmowane?

Czasowe niewykorzystywanie nieruchomości nie przesądza samo w sobie o jej klasyfikacji. O kwalifikacji decyduje zamiar i sposób czerpania korzyści ekonomicznych. Jeżeli nieruchomość jest przeznaczona do dalszego wynajmu lub utrzymywana w celu osiągnięcia korzyści ze wzrostu wartości, pozostaje inwestycją w nieruchomości, nawet jeżeli w danym okresie nie generuje przychodów. Jeżeli natomiast jednostka planuje ponowne wykorzystanie nieruchomości na własne potrzeby operacyjne, zasadna może być jej klasyfikacja jako środka trwałego.

Po aktualizacji KSR 11

► 26. Czy sama decyzja o oddaniu nieruchomości w najem przesądza o jej przekwalifikowaniu?

Nie. Kluczowe znaczenie ma faktyczna zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości. Przekwalifikowanie ze środków trwałych do inwestycji w nieruchomości następuje wtedy, gdy jednostka rzeczywiście zaprzestaje użytkowania obiektu na własne potrzeby i zaczyna wykorzystywać go w celu osiągania korzyści ekonomicznych z najmu, dzierżawy lub wzrostu wartości.

► 27. Czy przekwalifikowanie nieruchomości może nastąpić wyłącznie „na papierze”?

Nie. Projekt KSR nr 11 wyraźnie akcentuje, że przekwalifikowanie nie może mieć charakteru wyłącznie formalnego. Musi mu towarzyszyć rzeczywista zmiana sposobu użytkowania nieruchomości. Samo zawarcie umowy najmu lub dzierżawy, bez zaprzestania wykorzystania obiektu na własne potrzeby, nie jest wystarczające.

► 28. Jakie znaczenie mają zaktualizowane przykłady w standardzie?

Pełnią istotną funkcję interpretacyjną. Mają ułatwić ocenę sytuacji granicznych oraz ograniczyć niejednolitą praktykę polegającą na pozostawianiu nieruchomości w środkach trwałych mimo zmiany sposobu ich wykorzystania. W praktyce mogą być pomocne przy dokumentowaniu decyzji o przekwalifikowaniu.

► 29. Czy zmiany mogą wpłynąć na dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym?

Tak. Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji w nieruchomości wpływa na sposób ich prezentacji w bilansie oraz na wynik finansowy jednostki. Dlatego jednostka powinna odpowiednio udokumentować moment zmiany klasyfikacji oraz zapewnić spójność prezentacji danych w kolejnych okresach.

► 30. Czy przekwalifikowanie nieruchomości wymaga zmiany polityki rachunkowości?

Nie zawsze. Jeżeli polityka rachunkowości jednostki już zawiera ogólne kryteria klasyfikacji środków trwałych i inwestycji w nieruchomości, a przekwalifikowanie następuje w wyniku zmiany sposobu użytkowania konkretnego obiektu, nie ma potrzeby jej zmiany. Zmiana polityki rachunkowości byłaby konieczna dopiero wtedy, gdy dotychczasowe zapisy nie obejmują zasad kwalifikacji nieruchomości oddawanych w najem lub są niespójne z rozwiązaniami przyjętymi w KSR nr 11. ©℗