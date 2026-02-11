Pod koniec grudnia Standerski poinformował PAP, że trwa spór z Ministerstwem Finansów o to, gdzie ma znajdować się Biuro Komisji, która ma nadzorować rynek AI w Polsce. MC chciało, by obsługą KRIBSI zajęło się utworzone specjalnie w tym celu Biuro - jako państwowa osoba prawna. Ministerstwo Finansów proponowało natomiast, by obsługą Komisji zajął się już istniejący Urząd Komunikacji Elektronicznej, czemu resort cyfryzacji był przeciwny.

16 grudnia MC opublikowało dwie wersje ustawy o systemach sztucznej inteligencji, na podstawie której będzie można m.in. powołać KRIBSI. Według pierwszej wersji Biuro Komisji byłoby utworzone jako osoba prawna; a według drugiej - Komisję miałby obsługiwać urząd podlegający MC. Z opublikowanych dokumentów wynika, że wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zwrócił się do Stałego Komitetu Rady Ministrów (SKRM) z prośbą o wybranie jednej z wersji projektu i tym samym rozstrzygnięcie sporu MC z MF.

- Nie chciałbym, żeby niezależny urząd znajdował się w sferze organizacyjnej resortu; to nie jest prawdziwa niezależność - argumentował wówczas wiceminister cyfryzacji.

Projekt ustawy z 28 stycznia br. zakłada, że obsługę administracyjną i biurową Komisji zapewni urząd obsługujący ministra właściwego ds. informatyzacji, czyli ministra cyfryzacji. Według projektu Komisja może upoważnić pracowników urzędu obsługującego MC do wykonywania niektórych zadań, podczas czego mają oni pozostać niezależni.

- Oceniam to rozwiązanie jako kompromisowe, czyli oba ministerstwa osiągnęły jakiś swój cel. Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji będzie niezależną jednostką, ale obsługiwaną technicznie w ramach Ministerstwa Cyfryzacji. Z jednej strony będziemy mieli ograniczenie kosztów funkcjonowania KRIBSI oraz zwiększenie efektywności, a z drugiej strony będziemy mieli gwarancje niezależności na poziomie ustawy. Oznacza to, że pracownicy Komisji nie będą podlegali ministrowi cyfryzacji ani dyrektorowi generalnemu Ministerstwa Cyfryzacji – tłumaczył wiceminister Standerski.

Wskazał, że dzięki temu rozwiązaniu koszty obsługi Komisji, czyli m.in. wydatki administracyjne, organizacyjne i kadrowe, spadną o 20 proc., co będzie przyjazne dla budżetu państwa.- W pierwszym roku funkcjonowania Komisji koszty będą mniejsze ok. 9 mln zł, a w następnych latach o ok. 23 mln zł – sprecyzował.

Wiceszef MC przekazał też, że termin powstania Komisji jest uzależniony od uchwalenia ustawy o systemach sztucznej inteligencji.

- Niedawno wysłaliśmy projekt przepisów na Stały Komitet Rady Ministrów i mam nadzieję, że zostanie on rozpatrzony jeszcze w lutym. Dzięki temu w marcu lub kwietniu projekt mógłby trafić do Sejmu – mówił.

Najnowszy projekt ustawy został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji (RCL) 3 lutego br. Z dokumentów zamieszczonych na stronie RCL wynika, że nowa wersja projektu została rozesłana do członków Stałego Komitetu Rady Ministrów (SKRM) z terminem na składanie uwag do 9 lutego. Przewodniczący SKRM Maciej Berek zawnioskował o rozpatrzenie projektu na posiedzeniu Komitetu, które odbędzie się w czwartek.

Ustawa o systemach sztucznej inteligencji ma wdrażać w Polsce unijny akt o sztucznej inteligencji (AI Act). Projektowane przepisy powołują organ nadzoru rynku AI, czyli Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI). Do niej będzie można m.in. składać indywidualne skargi na działanie systemów AI. Pracami Komisji będzie kierował przewodniczący powoływany przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej za zgodą Senatu. Projekt zakłada, że w skład Komisji wchodzić będą dwaj zastępcy przewodniczącego oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), oraz przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Akt o sztucznej inteligencji (AI Act) wszedł w życie 1 sierpnia ub.r. z pewnymi wyjątkami. W lutym 2025 r. mocy nabrały m.in. przepisy dotyczące systemów AI, które są w UE zakazane. Do 2 sierpnia kraje członkowie miały czas na powołanie organu nadzoru rynku. W sierpniu 2026 r. zastosowanie będzie mieć cały akt z wyjątkiem jednego artykułu. W pełni zacznie on obowiązywać w 2027 roku. (PAP)

Monika Blandyna Lewkowicz (PAP)