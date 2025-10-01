Wyrok ten wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą, zgodnie z którą nawet niezwiązane z pracą zarobkową działania mogą prowadzić do utraty prawa do świadczeń chorobowych.
W okresie od 23 sierpnia do 17 października 2024 r. pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu zaburzeń lękowych. W tym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę L4, w wyniku której organ ustalił, że ubezpieczona sześciokrotnie uczestniczyła w całodniowych, praktycznych zajęciach w szkole policealnej, a także podejmowała inne aktywności sprzeczne z celem zwolnienia, w tym podróże i opiekę nad psem rodziców znajomego. W pisemnych wyjaśnieniach przyznała, że uczestniczyła w zajęciach, ale wskazała, iż jej stan zdrowia nie wykluczał aktywności edukacyjnej. Utrzymywała również, że w czasie choroby przebywała głównie w domu i stosowała się do zaleceń lekarza.
ZUS jednak nie uznał tych argumentów. W konsekwencji zobowiązał ubezpieczoną do zwrotu świadczenia w wysokości 6682,97 zł wraz z odsetkami, a sąd podzielił to stanowisko.
Sąd, rozpoznając sprawę, powołał się m.in. na art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej, który stanowi, że ubezpieczony wykonujący w okresie niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.
Ustawa nie precyzuje, czym jest „wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z celem”, dlatego każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny, z uwzględnieniem rodzaju choroby i charakteru podejmowanych czynności. Zwolnienie ma bowiem na celu rekonwalescencję i odzyskanie zdolności do pracy.
Jak wskazał sąd, choć ubezpieczona nie wykonywała pracy zarobkowej, jej aktywność wykraczała poza zwykłe czynności życia codziennego. Cytując orzeczenie Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2005 r., sąd okręgowy podkreślił, że „celem zwolnienia jest rekonwalescencja, rozumiana raczej jako odpoczynek niż aktywność” (sygn. III UK 120/05).
W uzasadnieniu wyroku przywołał także wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 listopada 2002 r., zgodnie z którym adnotacja „pacjent może chodzić” podczas zwolnienia nie oznacza dowolności w podejmowaniu aktywności – a jedynie umożliwia wykonywanie niezbędnych czynności, takich jak wizyta u lekarza czy zakupy (sygn. III AUa 3189/01).
W ocenie sądu czynności podejmowane przez pracownicę nie miały charakteru incydentalnego ani sporadycznego, lecz stanowiły aktywność sprzeczną z celem zwolnienia. Uczestnictwo w sześciu całodniowych zajęciach, podróże i opieka nad zwierzęciem to zachowania mogące utrudniać proces leczenia. W konsekwencji sąd uznał, że pracownica powinna stracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres spornego zwolnienia. ©℗
Podstawa prawna
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 14 sierpnia 2025 r. (sygn. akt VI U 329/25, orzeczenie nieprawomocne) www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia
