Sondaż: jak Polacy oceniają działania Karola Nawrockiego? Wyniki zaskakują

Najnowszy sondaż przeprowadzony dla Wirtualnej Polski pokazuje, że jak postrzegane przez Polaków są działania prezydenta Karola Nawrockiego. Z badania wynika, że ponad połowa (57,9 proc.) respondentów ocenia je pozytywnie, przy czym 26,2 proc. zdecydowanie na plus, a 31,3 proc. raczej korzystnie. Ponad jedna trzecia ankietowanych jest przeciwnego zdania. Zdecydowanie negatywnie ocenia działania Nawrockiego 13,5 proc. respondentów, a raczej niekorzystnie – 21,9 proc. Z kolei 7,1 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Wyniki sondażu: jak Polacy oceniają działania Karola Nawrockiego, pokazują różnice między poszczególnymi elektoratami

Wśród zwolenników koalicji rządzącej ponad połowa ankietowanych ocenia działania prezydenta Karola Nawrockiego zdecydowanie negatywnie (53 proc.). Dla porównania, wśród wyborców PiS jedynie 9 proc. podziela taką opinię. 51 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości ocenia Nawrockiego zdecydowanie pozytywnie, a wśród popierających koalicję rządzącej jedynie 6 proc. jest takiego zdania.

Co myślą o działaniach prezydenta pozostali wyborcy? Aż 62 proc. ocenia raczej pozytywnie działania Nawrockiego, a 11 proc. zdecydowanie na plus. 12 proc. Przeciwnego zdania jest 14 proc. badanych. Przy czym 12 proc. ocenia Nawrockiego raczej negatywnie, a 2 proc. zdecydowanie niekorzystnie. 13 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.