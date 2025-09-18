Resort obrony narodowej zapowiedział nowelizację ustawy o obronie ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 825 ze zm.). To efekt interwencji prof. Marcina Wiącka, rzecznika praw obywatelskich, w sprawie skarg wpływających do niego od byłych już wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej. Kwestionują oni sposób zwalniania ich ze służby. Chodzi o zwolnienia przed upływem okresu jej trwania rozkazem dziennym.

RPO ma wątpliwości, czy możliwe jest zwalnianie żółnierzy w ten sposób, czy powinno ono być dokonane w formie decyzji, czyli rozkazu personalnego. „Ustawa o obronie ojczyzny nie definiuje rozkazu dziennego, zaś jego niektóre elementy zostały określone w Regulaminie Ogólnym żołnierza Wojska Polskiego. Rozkaz dzienny jest dokumentem wydawanym przez dowódcę jednostki wojskowej, który zawiera informacje organizacyjne dotyczące funkcjonowania jednostki na dany dzień, w tym w sprawach personalnych” – zauważa prof. Marcin Wiącek.