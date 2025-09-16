Zgodnie z projektem, który jest w trakcie konsultacji, ich wysokość będzie uzależniona od czasu pracy cudzoziemca. I tak wyniosą one:

50 zł – za zezwolenie na pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy;

100 zł – jeżeli zezwolenie na pracę ma być wydane na okres dłuższy niż trzy miesiące;

200 zł – gdy firma zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej;

30 zł – za zezwolenie na pracę sezonową;

100 zł – za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;

30 zł – w przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.

Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne z uwagi na to, że od 1 czerwca br. obowiązuje nowa ustawa o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 621). Resort jedynie lakonicznie wyjaśnia, dlaczego nie zmienił opłat.

„Biorąc pod uwagę koszt postępowania, wysokość opłat została zachowana na poziomie dotychczas obowiązującym” – wskazuje MRPiPS.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Za niskie stawki

Eksperci są zdziwieni resortową propozycją.

– Do projektu tego rozporządzenia brakuje ministerialnego uzasadnienia. Owszem, formalnie uzasadnienie zostało opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji, ale dowiadujemy się z niego tylko tyle, że projekt został opracowany według obowiązujących przepisów. Brakuje więc informacji o tym, co kierowało ministerstwem w określaniu wysokości opłat na takim samym jak dotychczas poziomie – komentuje Michał Wysłocki, senior manager w zespole Immigration EY Polska, ekspert Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL.

Wyjaśnia, że opłata od wniosku o wpis oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi nie zmieniła się od ponad trzech lat, a opłata od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę została ustalona na kwotę 100 zł już w rozporządzeniu z 2007 r., czyli 18 lat temu. W tym czasie skala migracji zarobkowej cudzoziemców do Polski przybrała zupełnie inny wymiar, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w zwiększeniu wysokości opłat, podczas gdy z samego tylko faktu inflacji opłata ta realnie z roku na rok maleje. Co prawda w 2024 r. podmioty powierzające pracę cudzoziemcom złożyły o ponad 40 proc. mniej odpłatnych dokumentów mających na celu legalizację pracy cudzoziemców niż jeszcze w 2022 r., ale wynika to wyłącznie z faktu umożliwienia im legalizacji pracy obywateli Ukrainy w bezpłatnej procedurze powiadomieniowej.

– W praktyce więc dochody budżetu państwa i powiatów z tytułu opłat za legalizację pracy cudzoziemców od 2022 r. spadają, pracy urzędnikom raczej nie ubywa, a koszt ich pracy rośnie. Nie pomogła też elektronizacja postępowań. W ostatnim czasie obserwujemy wydłużenie czasu oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę. Zamiast wynikającego z kodeksu postępowania administracyjnego jednego miesiąca pracodawcy czekają na zezwolenie nawet przez trzy miesiące i dłużej – wskazuje Michał Wysłocki. – W mojej ocenie opłaty powinny zostać znacznie podwyższone, ale pod jednym kluczowym warunkiem – że pozyskane w ten sposób środki budżetowe zostałyby użyte na wzrost zatrudnienia w urzędach wojewódzkich, podnoszenie kompetencji pracowników urzędu i rozwój systemów teleinformatycznych, co skutkowałoby skróceniem czasu oczekiwania przez firmy na załatwienie sprawy – dodaje. ©℗

