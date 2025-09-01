Do 2 grudnia 2026 r. Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2831 w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform. Czasu wbrew pozorom nie zostało już dużo. Tymczasem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prace nad ustawą dopiero nabierają tempa. Na razie prowadzone są analizy i przygotowania legislacyjne.

Resort pracy podjął decyzję o przygotowaniu odrębnej ustawy regulującej pracę platformową. Ma ona kompleksowo uregulować zasady zatrudniania osób świadczących usługi poprzez aplikacje i portale, by zastąpiły rozproszone zmiany w kodeksie pracy. Ministerstwo prowadzi również przegląd innych aktów prawnych, które będą wymagały nowelizacji. Zmiany mają dotyczyć m.in. kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która miałaby otrzymać nowe kompetencje kontrolne wobec platform cyfrowych.

Według informacji z resortu dyrektywa budzi także duże zainteresowanie partnerów społecznych, którzy uzgodnili podjęcie dialogu autonomicznego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Dlatego postęp prac nad projektem będzie częściowo uzależniony również od wyniku tych prac. Rozmowy prowadzone są wyłącznie między związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców, bez udziału rządu. Takie negocjacje pozwalają partnerom społecznym samodzielnie wypracowywać stanowiska w kluczowych sprawach.