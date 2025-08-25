Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw pobyt Ukraińców w Polsce miał być uznawany za legalny do 4 marca 2026 r. – tak jak wskazuje decyzja wykonawcza Rady UE z 25 czerwca 2024 r. Oznaczałoby to dalsze prawo tych osób do korzystania z rynku pracy, systemu edukacji, opieki zdrowotnej, świadczeń rodzinnych i socjalnych, a także możliwość pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Obecne regulacje obowiązują tylko do 30 września 2025 r., dlatego konieczne było uchwalenie noweli.

Uzasadniając swoją decyzję, prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że Polska w pierwszych miesiącach wojny zdała egzamin solidarności wobec Ukrainy. Jednocześnie zwrócił uwagę, że realia są dziś inne niż na początku rosyjskiej agresji. – Po 3,5 roku sytuacja w zakresie finansów i emocji społecznej zasadniczo się zmieniła. Prawo, które było zaproponowane, dzisiaj powinno zostać skorygowane – powiedział.