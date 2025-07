Jeśli przywódca Chin Xi Jinping zdecyduje się na akcję zbrojną wobec Tajwanu, to „prawdopodobnie skoordynuje ją z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, co stwarza możliwość globalnego konfliktu” - ocenił Grynkewich podczas konferencji obronnej w niemieckim Wiesbaden, gdzie mieści się dowództwo NATO ds. Wsparcia Bezpieczeństwa i Szkolenia Sił Zbrojnych Ukrainy. - Dla mnie to oznacza, że obie te rzeczy mogą się wydarzyć w tym samym czasie - dodał generał, którego cytuje portal dziennika „Bild”.

Grynkewich dodał, że „2027 rok może być potencjalnym rokiem kryzysowym”. - Będziemy potrzebować każdej sztuki uzbrojenia, sprzętu i amunicji, które możemy zdobyć, aby być gotowym - podkreślił dowódca sił NATO w Europie.

Według „Bilda” także w kręgach rządowych w Berlinie narasta obawa, że Rosja może wkrótce zaatakować któreś z mniejszych państw NATO, ponieważ - także według ich własnych komunikatów - kraje Sojuszu osiągną poważne zdolności obronne dopiero w 2029 r. Jak wynika z ustaleń gazety, część ministrów rządu Friedricha Merza spodziewa się, że do rosyjskiej prowokacji wojskowej może dojść w 2027 r.(