Uczestników sondażu spytano, czy ich zdaniem koalicja rządząca dotrwa do końca obecnej kadencji w 2027 roku.

Sondaż: Czy koalicja przetrwa do końca kadencji?

Jak podano, 10,3 proc. respondentów wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, 44 proc. – „raczej tak”. Z kolei 26,9 proc. uznało, że koalicja raczej nie dotrwa do końca kadencji, a 12,7 proc. było o tym zdecydowanie przekonanych. 6,1 proc. badanych nie miało zdania.

Wśród wyborców partii rządzących (KO, Polski 2050, PSL, Lewica) aż 83 proc. przewiduje, że koalicja utrzyma się do 2027 r., z czego 22 proc. wyraża zdecydowaną pewność. 9 proc. tego elektoratu uznało, że koalicja nie dotrwa do końca kadencji. Z kolei wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja) 59 proc. ankietowanych nie wierzy w trwałość koalicji, w tym 26 proc. wyraża tę opinię zdecydowanie. 35 proc. tej grupy respondentów uznało, że koalicja prawdopodobnie lub na pewno utrzyma się do końca kadencji.

W grupie pozostałych wyborców (nieidentyfikujących się z żadną z głównych partii) 50 proc. z nich sądzi, że koalicja dotrwa do końca kadencji, a 44 proc. – że nie.Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 11–13 lipca 2025 r. metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób.