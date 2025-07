Osoba podejmująca zatrudnienie na podstawie krótkotrwałej umowy terminowej – w tym również umowy na okres próbny – ma prawo do korekcji wzroku finansowanej ze środków pracodawcy, jeżeli badania profilaktyczne wykażą konieczność jej stosowania przy obsłudze monitora ekranowego. Pracodawca nie ma prawa uzależniać dostępu pracownika do okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych od czasu trwania umowy o pracę.

W związku z tym wszelkie przepisy zakładowe, które ograniczałyby prawo do korekcji wzroku pracownikom zatrudnionym na podstawie umów terminowych, stanowiłyby naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy

Każda praca, niezależnie od zakresu obowiązków oraz środowiska, w jakim jest wykonywana, wiąże się z charakterystycznymi dla siebie zagrożeniami. Mają one różny ciężar gatunkowy – nie sposób bowiem postawić znaku równości pomiędzy ryzykiem związanym z pracą biurową a ryzykiem występującym na stanowiskach robotniczych, szczególnie w przypadku prac uznawanych za szczególnie niebezpieczne.

Z uwagi na fakt, że nawet praca wykonywana w biurowym środowisku nie jest wolna od ryzyka i zagrożeń zawodowych, organizacja pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery została w sposób szczególny uregulowana w przepisach rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Wspomniany akt prawny zawiera specyficzną definicję pracownika – rozumie się przez niego każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym także praktykanta oraz stażystę, która podczas wykonywania obowiązków służbowych korzysta z monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Pracodawca musi organizować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w załączniku do rozporządzenia. Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego lub wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.

Niezbędna profilaktyczna opieka zdrowotna

Z przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe jednoznacznie wynika, że pracodawca musi zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną – w zakresie oraz na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Chociaż rozporządzenie nie wskazuje wprost, o które przepisy chodzi, przyjmuje się, że zastosowanie znajduje rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.

Uwzględniając powyższe, osoba przyjmowana do pracy, która będzie wykonywała obowiązki na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, musi zostać skierowana na wstępne profilaktyczne badania lekarskie. Badania te są przeprowadzane w podstawowej jednostce służby medycyny pracy, z którą pracodawca ma zawartą umowę – w związku z czym nie może to być dowolna placówka medyczna.

Skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie stanowi formę polecenia służbowego i powinno zawierać w szczególności informację, że pracownik będzie wykonywał pracę przed monitorem ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Jest to informacja kluczowa dla lekarza przeprowadzającego badanie, ponieważ w takim przypadku kieruje on osobę przyjmowaną do pracy na dodatkowe badanie okulistyczne, stanowiące część badania profilaktycznego.

Wynik takiego badania może skutkować wydaniem zalecenia pracy w okularach korekcyjnych lub soczewkach kontaktowych.

Regulacje zakładowe

Z przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wynika jedynie, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania przy obsłudze monitora ekranowego.

Przepisy nie precyzują jednak szczegółowo procedury refundowania kosztów korekcji wzroku. Skoro jednak mowa o tym, że „pracodawca zapewnia” odpowiednie okulary lub szkła kontaktowe, należy przyjąć, że obowiązek ten wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów ich zakupu ze środków pracodawcy.

Nieuregulowaną pozostaje natomiast kwestia, czy zasady dotyczące zapewniania korekcji wzroku powinny być określone w regulaminie pracy, czy też w regulaminie wynagradzania. W regulaminie wynagradzania pracodawca może przewidzieć różne świadczenia związane z pracą oraz ustalić zasady ich przyznawania. Regulamin pracy powinien natomiast obejmować m.in. kwestie związane z wyposażeniem pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz higieny osobistej. To właśnie regulamin pracy stanowi właściwe miejsce do określenia obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ważne! Regulacje dotyczące zasad finansowania korekcji wzroku nie mogą naruszać zasady równego traktowania.

Pracodawca nie ma prawa różnicować dostępu pracowników do środków korekcji narządu wzroku wyłącznie na podstawie rodzaju zawartej umowy, w szczególności jeśli pracownik został zatrudniony na stosunkowo krótką umowę na okres próbny, bądź nawet na dłuższą – lecz nadal terminową – umowę na czas określony.

Żaden przepis nie przyznaje pracodawcy prawa do rezygnacji z obowiązku zapewnienia pracownikowi odpowiednich środków korekcji wzroku tylko dlatego, że dana osoba może nie przejść pomyślnie okresu próbnego i w konsekwencji współpraca nie zostanie przedłużona.

Ważne! W zależności od zaleceń lekarza medycyny pracy pracodawca musi zapewnić pracownikowi odpowiednio okulary korygujące wzrok lub szkła kontaktowe i nie ma znaczenia to, na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

Z uwagi na powyższe, nie istnieją żadne podstawy prawne, które uprawniałyby pracodawcę do pomijania w treści skierowania na profilaktyczne badanie lekarskie informacji, że osoba przyjmowana do pracy – nawet jeśli początkowo zatrudniana jest na podstawie umowy na okres próbny – będzie świadczyła pracę na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy w wymiarze co najmniej połowy dobowego czasu pracy. Pominięcie tej informacji w skierowaniu, w celu uniknięcia uzyskania przez pracownika zaleceń dotyczących korekcji wzroku, jest działaniem bezprawnym i nieuzasadnionym.

Jeżeli osoba przyjmowana do pracy – zatrudniana początkowo na podstawie umowy na okres próbny, a docelowo na czas określony – uzyska orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy z jednoczesnym zaleceniem stosowania okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, pracodawca nie może zwlekać z realizacją tego zalecenia do momentu zakończenia umów terminowych.

Zalecenie lekarskie powinno zostać wykonane niezwłocznie, niezależnie od czasowego charakteru zatrudnienia – zgodnie z obowiązkiem zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Możliwa odpowiedzialność

Jeżeli pracodawca nie zapewni pracownikowi odpowiednich środków do korekcji narządu wzroku, powołując się przy tym na czasowy charakter zatrudnienia, może narazić się na odpowiedzialność z tytułu wykroczenia – w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – o której mowa w art. 283 kodeksu pracy.

Zgodnie z tym przepisem, osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, a także każda osoba kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, która nie przestrzega przepisów lub zasad BHP, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Odpowiedzialność wykroczeniową może ponosić nie tylko sam pracodawca, ale również osoba kierująca pracownikami – czyli bezpośredni przełożony pracownika. Warto przypomnieć, że do obowiązków takich osób należy w szczególności zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Zaniechanie realizacji takich zaleceń, nawet wobec pracownika zatrudnionego tymczasowo, jest naruszeniem przepisów BHP i może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. ©℗