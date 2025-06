Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji autorstwa ministra finansów, do którego uwagi ukazały się właśnie na platformie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt dotyczy tylko opracowania i wdrożenia portalu e-Licytacje, ale padły postulaty, by objął również pewne kwestie wzmocnienia skuteczności egzekucji składek. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych chcą skoncentrować kompetencje administracyjnego organu egzekucyjnego w zakresie składek i nienależnie pobranych świadczeń w rękach wyłącznie prezesa ZUS. Obecnie są one rozproszone między 43 dyrektorów oddziałów, ale według oceny skutków regulacji nie jest to optymalna opcja z punktu widzenia zarządzania kosztami, elastyczności działania instytucji oraz efektywności dochodzenia należności.

Egzekucja składek w jednym ręku