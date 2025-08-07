– Z powodu zalania przygranicznych terenów utrudniony lub niemożliwy jest wjazd sprzętu budowlanego, zwłaszcza na tereny bagienne, trudno dostępne i położone najdalej na wschód – poinformowała Jelena Gavrilova z zarządu agencji. Ciężki sprzęt jest potrzebny nie tylko do prac montażowych przy obiektach granicznych, ale także do budowy infrastruktury dojazdowej do umocnień.

Budowa umocnień na granicy Łotwy z Rosją i Białorusią

Z danych Łotewskiego Centrum Środowiska, Geologii i Meteorologii wynika, że od maja tego roku odnotowano zaledwie cztery dni bez deszczu. Opady na niektórych terenach przygranicznych w regionie Łatgalii przekroczyły miesięczną normę ponad dwukrotnie, doprowadzając do lokalnych powodzi. We wtorek rząd Eviki Siliny ogłosił w całym kraju na obszarach rolnych i wiejskich na okres trzech miesięcy stan wyjątkowy z powodu niekorzystnych warunków pogodowych oraz strat w zbiorach i plonach.

Telewizja LSM, relacjonując postępy prac na wschodniej granicy podkreśliła, że pomimo trudności, na odcinku granicy łotewsko-rosyjskiej zbudowano do tej pory około 250 km ogrodzenia. Do zakończenia budowy pozostało niespełna 20 km. Oddano również do użytku cztery mosty o konstrukcji podwieszanej nad lokalnymi rzekami. Budowa ogrodzenie na granicy łotewsko-białoruskiej została ukończona, trwa jeszcze budowa infrastruktury drogowej, m.in. w pobliżu granicznego jeziora Rycza, by połączyć istniejące odcinki dróg i zapewnić sprawne przemieszczanie się jednostek straży granicznej.

– Ochrona wschodniej granicy jest priorytetem dla bezpieczeństwa kraju, a prace budowlane będą kontynuowane z pełną wydajnością, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe – zapewniły władze Agencji Nieruchomości Państwowych. Długość wschodniej granicy Łotwy wynosi ponad 456 km, z czego prawie 284 km przypada na granicę z Rosją, a 173 km na granicę z Białorusią.