– Finlandia na żadnym etapie nie wyraziła zamiaru udziału w inicjatywie, w ramach której kraje europejskie zakupiłyby amerykańską broń dla Ukrainy – przyznał szef fińskiego resortu w wywiadzie opublikowanym w czwartkowym wydaniu „Ilta-Sanomat”.

Finlandia o zakupach broni dla Ukrainy

Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte, ogłaszając projekt, wymienił wśród krajów chętnych do sfinansowania zakupów broni od USA w ramach międzynarodowego porozumienia, także Finlandię, obok m.in. Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Kanady. Według Hakkanena nie warto angażować się w inicjatywy międzynarodowe kosztem inwestycji i rozwoju krajowego przemysłu. „Na początku tego roku w ministerstwie przyjęty został program, w ramach którego przeznaczone zostanie ok. 660 mln euro na pomoc krajowym firmom przemysłu obronnego” – przypomniał, podkreślając, że w ramach tego pierwsze dostawy z nowej produkcji dotarty już na Ukrainę.

Polityk zaznaczył jednak, że niezależnie od tego, dostawy amerykańskiej technologii zbrojeniowej na Ukrainę są postrzegane jako niezbędne, ale każdy kraj ostatecznie sam decyduje, w jakich inicjatywach uczestniczy oraz jakimi kanałami realizuje wsparcie dla ukraińskich sił zbrojnych. Od 2022 r. tj. od początku agresji Rosji na Ukrainę, Finlandia dostarczyła Ukrainie sprzęt militarny oraz materiały obronne o wartości blisko 3 mld euro, należąc do czołówki państw wspierających Ukrainę. Strona fińska, powołując się na „względy operacyjne i bezpieczeństwa”, nie ujawniała jednak dotąd zawartości poszczególnych dostaw.