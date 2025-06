– Jutro mamy posiedzenie zarządu, na którym zdecydujemy co do formy i terminu akcji. Wiadomo, że medycy nie mogą odejść od łóżek, ale pozostają jeszcze inne rozwiązania – mówi Mariusz Trojanowski, członek Zarządu OZPSP. Przedstawiciele szpitali rozmawiają o „marszu na Miodową”, gdzie znajduje się siedziba Ministerstwa Zdrowia. Mógłby on się odbyć już w przyszłym tygodniu.

Szpitale powiatowe chcą, by w protest włączyli się pacjenci