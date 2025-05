Chodzi o projekt mający uchylić ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej, który właśnie wpłynął do Sejmu. CIE została pomyślana jako bazowy portal, na którym każdy Polak mógłby sprawdzać i śledzić swoje środki odkładane na emeryturę zarówno w systemach powszechnych, jak i prywatnych formach oszczędzania (np. PPK, PPE, IKE, IKZE), poznać hipotetyczną emeryturę czy dokonać symulacji, co się bardziej opłaca.

Mimo ogromnej krytyki Rada Ministrów zdecydowała o likwidacji CIE, tłumacząc decyzję drożyzną rozwiązania (miało w latach 2025–2032 pochłonąć łącznie 167,5 mln zł) oraz zbyt dużym wykluczeniem cyfrowym dzisiejszych seniorów. Jednak na ostatnim etapie swoich prac nad projektem dokonała korekty, dając coś w zamian. Otóż przed przesłaniem projektu do parlamentu skorygowała go tak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł udostępniać pewne dane emerytalne osobie, która ma swój profil na portalu e-ZUS i jednocześnie jest użytkownikiem aplikacji mObywatel, właśnie za pośrednictwem tej ostatniej. Przypomnijmy, że mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna oferująca dostęp do cyfrowych usług urzędowych oraz elektronicznych dokumentów.