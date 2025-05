Zakaz handlu obejmuje większość niedziel w roku oraz m.in. Święto Państwowe tzw. święto pracy (1 maja) oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja (3 maja). W tym dniach mogą być otwarte tylko niektóre placówki, takie jak stacje paliw oraz sklepy, w których klientów obsługuje właściciel albo członkowie jego rodziny. Zasady te obowiązują również w niedzielę 4 maja, która jest niedzielą niehandlową.

Piątek 2 maja jest natomiast zwykłym dniem roboczym, podczas którego sieci handlowe będą otwarte w zwykłych lub wydłużonych godzinach.

Do której godziny będą otwarte markety 2 maja?

Aldi wydłużyło godziny otwarcia do 23.00. Sklepy Biedronka będą czynne do godz. 23.30. Sieci Lidl, Carrefour i Dino zamkną swoje sklepy w zależności od lokalizacji o godz. 22.00-23.00. Placówki Netto zamkną się o godz. 23.00. Supermarkety Auchan będą otwarte do 22.00.

Jakich sklepów nie dotyczą ograniczenia?

Zakaz handlu 1, 3 i 4 maja nie obowiązuje m.in. na:

stacjach benzynowych,

kwiaciarniach,

w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;

w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;

Mogą być otwarte także placówki, w których handel jest prowadzony osobiście przez osobę fizyczną, we własnym imieniu i na własny rachunek. Przedsiębiorca może korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków. Osoby te nie mogą być jednak nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi w tej placówce.

Sklepy prowadzone przez franczyzobiorcę, które korzystają ze zwolnienia z zakazu handlu (Żabka, Carrefour Express), mogą być otwarte także 1, 3 i 4 maja.