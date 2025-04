Tak wynika z projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, którego autorem jest minister kultury i dziedzictwa narodowego. Ma ona wesprzeć ok. 63 tys. artystów. Tylko 10 proc. z nich ma umowy o pracę, 18,7 proc. własne firmy, 13,9 proc. zlecenia, a aż 37 proc. umowy o dzieło. Szacuje się, że jedynie 43,6 proc. podlega ubezpieczeniom społecznym. Dlatego też w planowanych zmianach chodzi o to, „aby artyści mogli skorzystać z wizyty u lekarza czy też pójść na zwolnienie lekarskie i uzyskać zasiłek chorobowy, aby kobiety mogły skorzystać z urlopu macierzyńskiego i nie martwić się, czy mogą iść z dzieckiem do lekarza” – czytamy w uzasadnieniu.

