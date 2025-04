Dziś każdy pracownik po odbyciu szkolenia bhp musi podpisać specjalną kartę, którą następnie przechowuje się w jego aktach osobowych. Nowe prawo ma dopuścić możliwość potwierdzania szkoleń w formie elektronicznej.

– To potrzebna zmiana, która dostosowuje przepisy do rzeczywistości – ocenia dr Katarzyna Kalata, radca prawny z Kancelarii Kalata. – W wielu firmach e-learning jest już standardem, dlatego pracownicy administracyjno-biurowi powinni mieć pełne prawo do zdalnego szkolenia i potwierdzania go online. W przypadku pracowników fizycznych forma stacjonarna nadal powinna pozostać obowiązkowa – podkreśla.

E-dokumenty zamiast papierów – nowe zasady komunikacji

Zmianie mają ulec także zasady komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Dotyczy to takich dokumentów jak wnioski urlopowe, prośby o zmianę rozkładu czasu pracy czy zgody na potrącenia z wynagrodzenia. Dziś muszą być one składane w formie pisemnej, choć w praktyce już od dawna są przesyłane e-mailowo lub przez systemy kadrowe. Teraz ma to zostać w pełni usankcjonowane przepisami. Nie obejmie to jednak kluczowych momentów zatrudnienia, takich jak podpisanie lub rozwiązanie umowy o pracę. W tych przypadkach forma pisemna nadal będzie obowiązkowa – a w zakresie zawierania umów – przynajmniej do czasu wdrożenia przez resort pracy systemu teleinformatycznego e-Umowy.

– To naturalna odpowiedź na dynamiczny rozwój pracy zdalnej i mobilności zawodowej – mówi dr Kalata. – Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy pracownicy mają jednakowy dostęp do technologii i cyfrowych kompetencji. Dlatego te rozwiązania powinny być elastyczne i dostosowane do rzeczywistych możliwości zatrudnionych – dodaje.

Cyfrowe orzeczenia medycyny pracy

Trzecim obszarem zmian mają być elektroniczne orzeczenia medycyny pracy. Obecnie dokumenty te wymagają podpisu i pieczątki lekarza oraz osobistego potwierdzenia odbioru przez pracownika. Nowa propozycja zakłada ich cyfrową formę, co ma przyspieszyć obieg dokumentów i uprościć procesy kadrowe.

Eksperci podchodzą jednak do tej zmiany z ostrożnością.

– Cyfryzacja dokumentów medycyny pracy może mieć sens, ale tylko wtedy, gdy będzie częścią większej reformy, która uwzględni także potrzeby lekarzy i administracji – ostrzega dr Kalata. Inaczej może się okazać, że cyfrowe rozwiązania jeszcze bardziej skomplikują system.

Szczegóły propozycji mają zostać opracowane w projektach zmian ustaw i rozporządzeń, które zostaną przedstawione na początku czerwca br. ©℗