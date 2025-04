Zakaz handlu nie obejmuje kilku niedziel w roku, w tym ostatnią niedzielę kwietnia. W tym roku niedziela handlowa przypada 27 kwietnia między Wielkanocą a majówką, więc sieci przygotowują się na większy ruch.

Do której godziny będą otwarte markety?

Biedronka wydała specjalny komunikat prasowy w tej sprawie. Zapowiedziała, że od czwartku 24 kwietnia do soboty 26 kwietnia ponad 3000 placówek sieci będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30. Z kolei w niedzielę handlową 27.04 jej 3500 sklepów będzie otwartych do godziny 22:00.

Sieć Lidl podobnego komunikatu nie wydała, więc poszczególne sklepy mogą być zamknięte o różnej porze, zazwyczaj o 20:00-21:00.

Wydłużonych godzin otwarcia nie ustalił dla wszystkich placówek także Carrefour, więc sklepy zamkną się o przewidzianych dla danej lokalizacji godzinach, zazwyczaj o 20:00-22:00.

Sieć Auchan równie nie określiła z góry wspólnej godziny zamknięcia swoich marketów w najbliższą niedzielę handlową. Szczególnie w mniejszych miastach mogą one zamknąć się już o 17:00, podczas gdy w największych miastach będą czynne do 21:00.

Markety Dino otwarte będą do 20:00, ale pojedyncze placówki będą otwarte w krótszych niż standardowe godzinach.

Wybierając się do Netto, warto sprawdzić, o której zamyka się sklep, do którego akurat się wybieramy, bo godziny otwarcia mogą się różnić między placówkami (zazwyczaj 20:00-21:00).

Z kolei markety Aldi zamkną się o 20:00.

O której zamykają się sklepy franczyzowe?

Godzina zamknięcia sieci sklepów Żabka powinna należeć do franczyzobiorcy, jednak z umowy franczyzowej wynika, że w niedziele handlowe placówka powinna być czynna do godz. 23:00.

Godziny zamknięcia poszczególnych sklepów franczyzowych Carrefour Express są zróżnicowane – niektóre zamkną się już o 18:00, a inne działają całodobowo.