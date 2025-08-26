Świadczenia dla Ukraińców w Polsce stały się przedmiotem ostrego sporu między rządem a prezydentem Karolem Nawrockim. MSWiA zapowiada kompleksową ustawę, która uzależni pomoc finansową i socjalną od rejestracji cudzoziemców w ZUS, a jednocześnie utrzyma status ochrony tymczasowej dla uchodźców z Ukrainy.

Kierwiński o ustawie dotyczącej pomocy Ukraińcom

Złożymy kompleksową ustawę dotyczącą utrzymania statusu pomocy tymczasowej dla Ukraińców i uzależnienia wypłaty wszystkich świadczeń dla cudzoziemców przebywających w Polsce od tego, czy są zarejestrowani w ZUS – powiedział we wtorek szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, a dostęp do opieki zdrowotnej dla nich był uwarunkowany odprowadzaniem składki zdrowotnej.

Spór rządu z prezydentem o pomoc dla Ukraińców

Szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się we wtorek w TVN24 do prezydenckiego weta, ocenił, że prezydent „pokazuje tym wetem nie to, że dba o pieniądze publiczne, o polski interes narodowy, tylko i wyłącznie to, że skoncentruje się na walce z rządem”.

– To weto potencjalnie może wprowadzić bardzo wiele chaosu i gigantyczne koszty dla Polaków – zaznaczył. Dodał, że zablokowanie tych przepisów nie spowoduje, że Ukraińcy nagle znikną z Polski, za to pozostaną w pewnej luce prawnej.

Nowa ustawa i rejestracja w ZUS

Kierwiński zwrócił uwagę, że urzędnicy prezydenta „doskonale wiedzieli, że rząd pracuje nad całościowymi rozwiązaniami”, które ustandaryzują świadczenia dla wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce.

– Zareagujemy bardzo szybko. Złożymy kompleksową ustawę dotyczącą i utrzymania tego statusu pomocy tymczasowej, i też całościowego, mądrego, nie tworzącego chaosu, uzależnienia wypłaty wszystkich świadczeń, które państwo polskie świadczy wobec cudzoziemców przebywających na rynku polskim od tego, czy są zarejestrowani w ZUS – mówił. – Zobaczymy jak zachowa się pan prezydent Nawrocki – dodał.

Obywatelstwo dla cudzoziemców i standardowe procedury

Odnosząc się do kwestii zapowiedzianego przez prezydenta wydłużenia czasu, po którym cudzoziemiec będzie mógł się ubiegać o polskie obywatelstwo z 3 do 10 lat, Kierwiński powiedział, że mówienie o tylko 3 latach to „kompletna bzdura”.

– Standardowy czas oczekiwania na polskie obywatelstwo to 8 lat. Te 3 lata dotyczą tylko osób, które uzyskują azyl polityczny w Polsce. W ostatnich 5 latach tych osób było około 40-stu – powiedział szef MSWiA.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną, do 4 marca 2026 r. To wynika z decyzji wykonawczej Rady UE z 25 czerwca 2024 r. (PAP)