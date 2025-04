Kobietę w ciąży można zwolnić z pracy w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy. I choć są to najbardziej znane, to jednak nie jedyne możliwości. Sprawdź, z jakich powodów można zwolnić kobietę w ciąży.

Zwolnienie kobiety w ciąży będzie możliwe także wtedy, gdy pracodawca przeprowadza zwolnienia grupowe i zwalnia pracowników z przyczyn ich niedotyczących

Kobiety w ciąży są generalnie chronione przed zwolnieniem z pracy. Tak wynika z art. 177 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.)

Czego nie może pracodawca w trakcie ciąży pracownicy?

prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z tą pracownicą;

wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z tą pracownicą, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ich winy i reprezentująca tę pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Pracodawca może więc rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli istnieją podstawy do tzw. dyscyplinarki, a związek zawodowy, o ile u pracodawcy taki działa, wyraził na to zgodę. Chodzi o takie sytuacje, w których pracownica:

naruszyła ciężko podstawowe obowiązki pracownicze albo

popełniła przestępstwo uniemożliwiające dalsze jej zatrudnienie na zajmowanym stanowisku albo

w sposób zawiniony utraciła uprawnienia konieczne do wykonywania przez nią pracy na zajmowanym stanowisku.

Zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia

Pracodawcy muszą pamiętać, że ochroną objęte są również kobiety, które w momencie otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu umowy o pracę o ciąży nie wiedziały, a nawet nie były jeszcze w ciąży i zaszły w nią później, tj. w okresie wypowiedzenia. Takie rozumienie przepisów wielokrotnie potwierdzał Sąd Najwyższy (np. postanowienie Sądu Najwyższego - z 22 sierpnia 2013 r., sygn. akt II PK 83/13). Dlatego jeśli pracownica zajdzie ciążę w trakcie wypowiedzenia, pracodawca powinien ją do pracy przywrócić. Jeśli tego nie zrobić, pracownica może dochodzić w sądzie pracy uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, a gdy do rozwiązania umowy doszło może żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania (tak SN w wyroku z 2 czerwca 1995 roku, sygn. akt I PRN 23/95).

Rozwiązanie umowy z kobietą w ciąży w trybie zwykłym

Pracodawca tylko w określonych przypadkach będzie mógł rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, a więc w tzw. trybie zwykłym. Będzie możliwe w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest wówczas zobowiązany uzgodnić termin rozwiązania umowy o pracę z zakładową organizacją związkową reprezentującą tę pracownicę. Gdyby pracodawca nie mógł zapewnić pracownicy w tym okresie innego zatrudnienia, do dnia porodu przysługuje jej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Okres pobierania tego zasiłku wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy dla kobiet w ciąży

Specjalne zasady zmiany warunków pracy i płacy dla kobiet w ciąży zostały przewidziane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej ustawą o zwolnieniach grupowych. Ustawę tę stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Jeśli pracodawca znajduje się w takiej sytuacji, to art. 5 ust. 5 ustawy o zwolnieniach grupowych pozwala wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy m.in. pracownicy w ciąży. Pracownica może tych warunków nie przyjąć, co doprowadzi do rozwiązania umowy o pracę.

Jak zaś wynika z art. 5 ust. 6a tej ustawy, w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w ciąży z powodu odmowy przyjęcia przez tę pracownicę zaproponowanych warunków pracy lub płacy i rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia, to

pracodawca będzie musiał udowodnić, że przy wypowiadaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy kierował się innymi powodami niż ciąża pracownicy.

Zgoda albo konsultacja ze związkiem zawodowym

Kolejną podstawę do wypowiedzenia stosunku pracy pracownicy w ciąży zawiera art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych. Jak wynika z art. 10 ust. 1 tej ustawy, można to zrobić w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy. Chodzi tu o zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni, które obejmują mniejszą liczbę pracowników niż progi wskazane wyżej. Potocznie mówi się, że przepis ten dotyczy zwolnień „indywidualnych”.

Ustawa pozwala wówczas na rozwiązanie umowy o pracę na tej podstawie także z pracownicą ciąży, o ile nie sprzeciwi się temu zakładowa organizacja związkowa. Jak wskazują autorzy komentarza do ustawy o zwolnieniach grupowych [Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Komentarz. red. dr hab. Krzysztof Walczak. 2025], w przypadku pracodawców, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe, osobom tym nie przysługuje w tym przypadku żadna ochrona.

W tych okolicznościach bez zgody związku można wypowiedzieć pracownicy jedynie warunki pracy i płacy, gdy nie jest możliwe dalsze jej zatrudnianie na dotychczasowych stanowiskach pracy. Wymagana jest jedynie konsultacja ze związkiem zawodowym, ale brak zgody organizacji nie jest wiążący.

Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nieprzekraczający sześć miesięcy.