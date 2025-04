Już na półmetku okresu wnioskowego liczba aplikujących o łączone świadczenia przebiła szacowane 600 tys. zainteresowanych, jakie resort zakładał na etapie tworzenia projektu nowelizacji. Z danych ZUS wynika, że rekordowy pod tym względem okazał się styczeń 2025 r.

Wedle danych centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do jakich dotarł DGP, na 31 marca 2025 r. zostało już złożonych 636 tys. wniosków o renty wdowie. Rekordowy pod tym względem okazał się styczeń 2025 r., kiedy wpłynęło ich ponad 309 tys. Znamienne jest jednak to, że ich liczba maleje (patrz: infografika).

Wdowia renta - emeryci od razu zaczęli szturmować ZUS

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2025 r. seniorzy będą mogli łączyć pobieranie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, w proporcji 100 proc. do 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. 100 proc. do 25 proc. – w zależności od wyboru zainteresowanego (nowelizacja z 26 lipca 2024 r. kilku ustaw, w tym emerytalnej; Dz.U. poz. 1243). Średnio ten tzw. wdowi dodatek 15-proc. ma wynosić ok. 360 zł, a 25-proc. – ok. 600 zł.

– Wygląda na to, że albo seniorzy rzucili wszystkie siły w pierwszych miesiącach br., a w II kw. liczba wniosków drastycznie spadnie. Albo mamy do czynienia z drugą opcją – niedoszacowania liczby chętnych na wdowie dodatki, ale też kosztów reformy – wyjaśnia Andrzej Radzisław, radca prawny w Kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy.

ZUS-owskie statystyki zdają się potwierdzać pierwszą z tendencji wskazanych przez prawnika. Wynika z nich bowiem, że już jesienią seniorzy szykowali się do złożenia wniosków o wdowie dodatki, występując o ustalenie prawa do własnej emerytury czy renty i do renty rodzinnej. W październiku 2024 r. złożyli w sumie prawie 5 tys. wniosków o takie świadczenia „bazowe”, w listopadzie – 9 tys., w grudniu aż 24,1 tys., w styczniu 2025 r. 79,2 tys., w lutym 49,9 tys. i w marcu 15,9 tys.

Jak złożyć wniosek o wdowią rentę

Zainteresowani mogą składać wnioski o to świadczenie zarówno drogą tradycyjną w oddziale ZUS lub elektroniczną, korzystając z platformy e-ZUS. Z danych na koniec I kw. 2025 r. wynika, że aż 75 proc. seniorów złożyło je klasycznie, czyli w sali obsługi klienta jednostek organu rentowego (niemal 485 tys.), a jedynie 4 proc. elektronicznie (22,1 tys.).

– Mała atrakcyjność wniosków elektronicznych wśród chętnych na renty wdowie nikogo chyba nie dziwi. Uprawnionymi są bowiem seniorzy z prawem do własnej emerytury lub renty – tłumaczy Iza Nowacka, ekspertka ds. kadr i płac.

Kobiety złożyły 90 proc. wniosków, a mężczyźni – 10 proc. ©℗