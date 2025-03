Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) proponuje wprowadzenie do systemu oświaty nowego zawodu przyporządkowanego do branży ekonomiczno-administracyjnej. Kształcenie w profesji „technik gospodarki nieruchomościami” będzie realizowane w technikum, a także na kursach kwalifikacyjnych i umiejętności zawodowych.

„Projekt rozporządzenia to realizacja wniosku ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa” – uzasadnia potrzebę zmian MEN. Jest odpowiedzią na realne potrzeby środowiska zawodowego wynikające z braku wykwalifikowanej kadry pomocniczej w sprawach związanych z obsługą rynku nieruchomości.

Najpierw z postulatem kształcenia w nowym zawodzie wystąpiła do wskazanego ministra Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Poprzedziła swój wniosek badaniem ankietowym skierowanym głównie do firm związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz zarządzaniem nimi. Podsumowując wyniki badania ankietowego, stwierdzono, że na rynku nieruchomości istnieje przestrzeń na stworzenie nowego zawodu. „Pomysł wprowadzenia profesji technik gospodarki nieruchomościami spotkał się z bardzo dobrym odbiorem osób pracujących na co dzień w tej branży” – twierdzi resort.

Jaką wiedzę będzie posiadał technik gospodarki nieruchomościami?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w tym zawodzie będzie przygotowany do obsługi technicznej nieruchomości, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań, do przejmowania i rozliczania nieruchomości oraz jej użytkowników, obsługi klienta w zakresie bezpiecznej transakcji kupna i sprzedaży, najmu i wynajmu nieruchomości. Do zadań technika gospodarki nieruchomościami będzie należeć administracja i rozporządzanie środkami finansowymi i materialnymi, np. opracowywanie projektów planów finansowych, remontowych, projektów sprawozdań finansowych, analizowanie kosztów związanych z obsługą nieruchomości, prowadzenie wybranych prac z zakresu księgowości, szacowanie wartości nieruchomości (w podstawowym zakresie), analiza rynku nieruchomości oraz bezpośredni kontakt z klientem.

Ponadto w zakresie właściwości tego zawodu będą pozostawać kwestie związane z utrzymaniem czystości budynków, odczytami liczników, sprawdzaniem stanów prawnych nieruchomości, kontrolą bieżących przeglądów oraz prawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji funkcjonujących w budynkach. W zakresie działań koncepcyjnych będzie on opracowywał dane dla wspólnot mieszkaniowych, właścicieli, spółdzielni mieszkaniowych, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego. Będzie on również odpowiadał za wykonanie decyzji organów administracyjnych i służb nadzoru w powierzonym mu obszarze działania.

Kiedy będzie można wybrać nową profesję?

Wniosek ministra o wprowadzenie nowej profesji do systemu oświaty uzyskał pozytywną opinię organizacji pracodawców reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego przez Konfederację Lewiatan. Kształcenie w zawodzie będzie mogło być prowadzone począwszy od 1 września 2025 r. ©℗